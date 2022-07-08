Чистое море и 15 километров песчаных пляжей: украинцам доступен автобусный тур из Киева в Италию

В системе бронирования пакетных туров Misto.travel появилось новое направление для украинцев. Теперь автобусом можно отправиться из Киева прямо к морю в жаркой Италии.

Речь идет о городах Римини и Риччоне, расположенных на побережье Адриатического моря неподалеку от Сан-Марино. Туры доступны с 20 июля и вплоть до конца лета – 31 августа. Автобусы отправляются два раза в неделю – каждую среду и субботу.

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Цена на туры и маршрут

Отдых в городах, славящихся многокилометровыми песчаными пляжами и хорошим сервисом, обойдется от 368 евро (около 11 тысяч гривен) на одного или 737 евро (свыше 22 тысяч гривен) на двоих.

Полный маршрут автобуса: Киев – Житомир – Ровно – Львов – Стрый – Мукачево – Чоп – Будапешт – Любляна – Венеция – Римини. Дорога занимает примерно 28 – 29 часов.

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Въезд в Италию свободный. Путешественникам не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов.