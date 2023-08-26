Жалят и оставляют шрамы: опасные медузы захватили побережье Хорватии

Пляжный отдых в Хорватии страдает от опасного засилия медуз. Туристы даже боятся купаться.

Туристам, сейчас отдыхающим на Адриатическом море, мешают опасные существа. Pelagia noctiluca – ядовитая медуза, очень опасная для людей. Она больно жалит и даже оставляет на теле шрамы.

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Туристы боятся купаться

Хорватия на протяжении многих лет является одним из популярнейших направлений для европейских туристов. Но в этом сезоне на побережье не так комфортно, как раньше.

Планы многих путешественников разрушили неприятные обстоятельства: в воде туристов подстерегают медузы, контакт с которыми может быть очень опасным. Поэтому некоторые отдыхающие просто отказываются купаться, чтобы не портить себе оставшийся отпуск.

Медузы терроризируют Адриатику

– pelagia noctiluca – сначала появилась у хорватского острова Иж вблизи Задара. Это уникальное морское существо, которое может светиться в темноте. От этого, собственно, и происходит ее название.

Опасных медуз заметили также и у пляжей на адриатическом острове Млет. Врачи предупреждают, что контакт с этими существами очень нежелателен. Они ведь ядовиты: моментально появятся раны и сильная боль. Воспаление будет долго заживать, а может даже остаться шрам.

Бухта вокруг острова уже два дня заполнена ими, они ранили многих людей, включая детей. Все боятся купаться,

– рассказала женщина, отдыхающая на острове Иж.

Медузы также жалили отдыхающих и в других регионах Хорватии. Ожоги от этих существ получили в Дикло и в Задаре. Как только среди туристов распространилась информация о том, что в воде есть "сияющие медузы", побережье моментально опустело. А в июле эти же медузы не давали покоя отдыхающим близ Дубровника.

Это уже не первый случай, когда покой туристов на Адриатическом и Средиземном морях нарушают медузы. Подобное уже было в 80-х годах.

Эксперты предостерегают, что не стоит трогать как живых, так и мертвых медуз. Их яд может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию организма. "‎Хотя это и выглядит красиво, но встреча со щупальцами этой медузы достаточно болезненна", – уверяют они.

Специалисты считают, что в этом году проблема с медузами усугубилась из-за того, что сначала было много дождей, а потом внезапно потеплело, поэтому условия способствуют размножению медуз.