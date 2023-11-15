Никаких сигарет: популярный курорт во Франции запрещает курение на пляжах

Французская Ницца вводит тотальный запрет на курение на пляжах. Сигареты должны исчезнуть с побережья к лету 2024 года.

Курить запретят на всех без исключения городских пляжах Ниццы. Главная причина – это окурки, которые отдыхающие бросают на гальку.

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Побережье без табачного дыма

По словам городского главы Кристиана Эстрози, окурки очень опасны для береговой линии. Именно этот мусор является основным источником загрязнения побережья Ниццы.

Мэр подчеркнул, что к лету 2024 года все пляжи Ниццы станут свободными от табачного дыма.

Я ставлю двойную цель: защитить здоровье жителей Ниццы и защитить окружающую среду,

– заявил Кристиан Эстрози.

По его словам, каждый год на улицах Ниццы выбрасывают по 150 миллионов сигаретных окурков. В 2025 году здесь запланирован масштабный саммит ООН по проблемам океанов. Поэтому городские власти Ниццы хотят избавиться от окурков и табачного дыма на своей набережной, чтобы показать достойный пример.

Запрет курения не коснется частных пляжей Ниццы.

Напомним, впервые курение на одном из галечных пляжей в Ницце запретили в 2012 году. Позже запрет распространился еще на несколько локаций на побережье: Лэнваль, Сентенер, Вуалье, Сент-Эллен и Бен Милитер.

Мэр города дополнительно озвучил намерение ограничить использование пластика к саммиту ООН. Также по всей Франции могут запретить электронные одноразовые сигареты.

На некоторые пляжи в Италии запретили приносить еду

И пока французская Ницца планирует убрать сигареты с пляжей, в Италии запрещают приносить на побережье еду из дома.

Частные пляжи итальянского региона Апулия ввели новую политику, стимулирующую отдыхающих покупать блюда и напитки в местных пляжных заведениях. Подход к запрету зависит от конкретного пляжа.

На одном из них туристам даже угрожали и приказывали избавиться от еды, принесенной с собой. А на другом, позволяли перекусить блюдами из дома, но не приносить с собой холодильники или корзины для пикника.