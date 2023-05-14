Где отдохнуть без гаджетов: рейтинг лучших городов Европы

Современный мир сложно представить без смартфонов, соцсетей и рабочих чатов. Безумный темп жизни заставляет нас постоянно отвлекаться на экран своего мобильного. Но в мире есть места, где телефон хочется перевести в режим "не беспокоить".

В среднем мы проверяем смартфон каждые 12 минут и проводим 3 часа в день перед его экраном. Одним из распространенных способов провести отпуск называют "цифровой детокс" – это когда вы ограничиваете использование гаджетов и наслаждаетесь жизнью здесь и сейчас. Какие города в мире лучше этому способствуют и куда ехать, чтобы отдохнуть от цифрового мира – расскажем дальше.

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Эксперты назвали лучшие локации в мире, где можно переключиться и отдохнуть от безумного темпа жизни. Учитывали несколько основных факторов: плотность населения, уровень покоя и релаксации, активности города, безопасность и доступ к интернету. Давайте взглянем на результаты.

5 лучших городов мира, чтобы отдохнуть от соцсетей

5. Копенгаген (Дания) – на пятой строчке рейтинга. Тихий город на воде, где никто никуда не торопится. Кстати, не повсюду в столице Дании вы найдете доступ к сети на улице, потому и смартфон во время прогулки можно оставить в кармане. Доставайте его только для того, чтобы сделать фото на фоне кораблей в Новой гавани.

Новая гавань в центре Копенгагена / Фото Pixabay

4. Лиссабон (Португалия). Город заслужил четвертую строчку рейтинга благодаря одним из лучших в мире спа-центрам для отдыха души и тела. В Лиссабоне также есть огромный выбор прогулочных маршрутов. Выбирайте любой и можете даже не подсматривать в навигатор на телефоне. Вам все охотно подскажут португальцы.

Улички Лиссабона / Фото Pixabay

3. Амстердам (Нидерланды). Рекомендуем прогулку вдоль каналов города с остановками в местных кафе и возле лотков с уличной едой. Но самый лучший вариант: взять велосипед на целый день и насладиться Амстердамом сполна. Телефон в руках будет вам мешать во время велопрогулки, поэтому можете о нем забыть на несколько часов.

Велосипеды над каналами Амстердама / Фото Pexels

2. Рим (Италия) – на втором месте рейтинга. Архитектура и пейзажи прекрасно будут способствовать "цифровому детоксу". В Риме много парков, где можно активно отдохнуть без гаджетов. Можно арендовать скутер, чтобы лучше узнать город. А можно просто бродить по узким улочкам. Звук на смартфоне обязательно выключайте, заходя в храмы и итальянские дворцы.

Римские пейзажи завораживают туристов / Фото Unsplash

1. Прага (Чехия). Город возглавил рейтинг благодаря своему спокойствию и историческому величию. Здесь нет пробок и до всего можно добраться минут за 20. Столица Чехии поразит уникальной архитектурой. Прага – тихая и неторопливая. Доступ к интернету есть в кафе и кофейнях. Но здесь не хочется доставать телефон, чтобы просматривать новости или решать рабочие вопросы. Только, чтобы обновить свой Instagram свежей фотографией с Карлова моста.

Прага – самый лучший город для "цифрового детокса" / Фото Pixabay

В современном обществе сложно не быть прикованным к своему смартфону. Но отдыхать от гаджетов и соцсетей крайне важно. Это позволяет переключиться и найти вдохновение. Путешествия с минимальным использованием телефона лучше всего помогут изменить картинку.