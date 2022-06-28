Как отдать малышей в детский сад в Кракове

Из-за российско-украинской войны в Польшу массово выехали семьи из Украины. И подавляющее большинство беженцев – женщины с детьми.

Мы подготовили полезную информацию для украинских родителей, которые остановились с детьми в Кракове. Речь идет о коротком гайде, как отдать своих малышей в местный детский сад.

Важно знать Как украинцам попасть в Великую Британию по упрощенной схеме: две программы для беженцев

Что нужно знать о польских детсадах

Żłobek — ясли для детей от 5 – 6 месяцев до 2,5 лет.

Przedszkole – заведение для детей от 2,5 лет до 6 лет.

В государственных садах – przedszkole publiczne или przedszkole państwowe – первые 5 часов, то есть с 8 часов утра и до 13 часов, ребенок может находиться бесплатно. Каждый последующий час пребывания стоит 1 злотый + оплата питания.

В частных – przedszkole prywatne или przedszkole niepubliczne – оплачивается все время пребывания ребенка. Стоимость составляет примерно 600 – 1100 злотых. Дополнительно также нужно платить за питание.

Как записать ребенка в детский сад

Для начала выберите те, которые лучше всего подходят по локации. Позвоните им или напишите электронное письмо, чтобы узнать свободно ли место в выбранном вами садике. Если место есть, тогда вам нужно заполнить заявку – онлайн или непосредственно в заведении.

Какие данные нужно указать:

имя и фамилия ребенка

номер PESEL

адрес проживания и данные родителей или опекуна – имя и фамилия, телефон и электронную почту.

Уведомление о зачислении поступит вам на электронную почту. Если ребенка приняли, нужно подписать договор с садиком.

Украине подарят Байрактары, на которые собрали 600 миллионов: смотрите видео