От штрафа до конфискации автомобиля: в Польше будут сильнее наказывать опасных водителей

Министерство юстиции подготовило новые положения Уголовного кодекса. Согласно им, водителей, которые будут провоцировать ДТП, будут наказывать исключением транспортных средств и даже лишением свободы на больший срок.

Суммы штрафов для водителей-правонарушителей значительно возрастут. Особенно это касается тех, кто решается сесть за руль после употребления алкоголя.

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Подробнее о новых положениях для водителей

Если во время проверки на трезвость тест покажет, что в организме водителя содержится более 1,5 промилле алкоголя, то правоохранители могут конфисковать транспортное средство. Также авто могут изъять, если водитель спровоцирует аварию на дороге, имея более 0,5 промилле алкоголя в организме. Конфискованные транспортные средства будут оставаться в полиции до вынесения приговора в суде.

Однако, вице-министр Марчин Вархол заметил, что у водителя не отберут автомобиль, если будет доказано, что нетрезвое состояние было усилено лекарствами.

Если же в результате ДТП, вызванного пьяным водителем, кто погибнет, то виновнику будет грозить не менее пяти лет лишения свободы. А если кто-то получит тяжелые травмы, то водителя посадят за решетку на три года.

Кроме того, в случае нарушения правил дорожного движения максимальная сумма штрафа увеличится с 5 до 30 тысяч злотых. Максимальная сумма штрафов, которые могут выписать на месте, вырастет до 5 тысяч злотых, а при нескольких правонарушениях – до 6 тысяч злотых.

Нарушение допустимой скорости более чем на 30 километров в час будет сопровождаться штрафом минимум 1,5 тысячи злотых, независимо от того, нарушение было совершено в городе или за его пределами. Если нарушитель сделает такое же превышение в течение следующих двух лет, он получит штраф в сумме не менее 3 тысячи злотых.

Известно, что новые наказания могут вступить в силу со следующего года.