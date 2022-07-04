От Прага 1 до Прага 4: что означают названия районов чешской столицы

Столица Чехии поделена на 22 административных округа, которые вместе входят в состав 10 городских округов. Они так и называются – Прага 1, Прага 2, Прага 3 и тд.

Сегодня же подробно остановимся на первых четырех городских округах. Разъясним, какие районы в них входят и что означают названия.

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Прага 1

Staré Mesto – это Старый город. Наименование закрепилось после того, как Карел IV заложил Nové Mesto – Новый город.

Малая Страна (Malá Strana) первоначально называлась Меньшим пражским городом (Menšie mesto pražské). Оба варианта – и старый, и современный – намекают на меньшие масштабы по сравнению с близлежащими Градчанами (Hradčany), которые названы так в честь жителей небольшой крепости.

Йозефов (Josefov) – исторически еврейский район, получивший свое название в начале XIX века в честь императора Йозефа II, чьи реформы придали права евреям.

Прага 2

Название Винограды связано с местным виноделием. Сначала эта территория называлась Виноградными горами (Viniční hory), затем Королевскими Виноградами, а в 1968 году стала просто Виноградами. Винодельни здесь до сих пор — в парке Гребовка или Гавличковые сады.

Вышеград (Vyšehrad) – крепость, расположенная на высокой скале.

Прага 3

Жижков (Žižkov), единственная кадастровая территория, входящая в Прагу 3 полностью. Названа она в честь полководца Яна Жижки. Будучи предводителем гуситов, он одержал в 1420 победу в битве на холме Витков.

Прага 4

Подоли (Podolí) – плоская территория в долине (údolí), протянувшаяся вдоль Влтавы.

Нусле (Nusle) происходит от старшего Неосветления (Neosvitly). То есть люди, живущие на плохо освещенной территории, в нашем случае – в Нусельской долине.

Район Михле (Michle) унаследовал свое имя у деревни, основанной неким Михелем.

Название Крч (Krč) происходит от древнего слова, буквально означавшего "пень". В этом месте, вероятно, после вырубки было много пней.

Имя района Лготка (Lhotka) происходит от lhóta, родственного современному lehta — термин. Здесь располагалось новое поселение, жители которого были освобождены от крепостного права.

Браник (Braník) происходит от слова branný – отсылка к броне. В свое время Браник был укрепленным холмом.

Годковички (Hodkovičky) происходит от имени Годек. Здесь была деревня, которой владели некоторые Годковы.

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