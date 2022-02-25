От инженеров до технических специалистов: какие профессии пользуются спросом в Швейцарии
Источник:Europa jobs
Швейцарский рынок труда пользуется спросом на специалистов и профессионалов в строительной отрасли, инженеров. Более того, работодатели предлагают немалые зарплаты.
Как отмечает издание, на начало 2022 года популярными остаются технические специальности.
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Какие профессии пользуются спросом в Швейцарии
- Инженеры;
- Техники;
- ІТ-профессии;
- Медицина и фармация;
- Технические специалисты;
- Юридические профессии;
- Профессии в химической промышленности и обработке пластмасс;
- Профессии, связанные с металлургической и машиностроением.
Особенности работы в Швейцарии
Швейцария не является членом ЕС, но входит в шенгенскую зону. Экономическая эмиграция в Швейцарию связана с исполнением многих формальностей.
В то же время Швейцария не очень дружелюбна к иностранцам. Швейцарец имеет больше шансов получить более высокую должность, чем иностранец. Поэтому следует искать работу там, где есть наибольший спрос.
Зарплаты в Швейцарии
Заработок в Швейцарии иногда в четыре раза превышает стоимость того, что можно заработать в Польше. Однако высокие расходы на проживание и прожиточный минимум означают, что иностранцы предпочитают работать на время.
Зарплата в Швейцарии / Фото Europa jobs
Добавим, что вышеприведенные суммы являются средними. Их размер зависит от региона, отрасли, квалификации и возраста работника.