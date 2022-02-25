От инженеров до технических специалистов: какие профессии пользуются спросом в Швейцарии

Швейцарский рынок труда пользуется спросом на специалистов и профессионалов в строительной отрасли, инженеров. Более того, работодатели предлагают немалые зарплаты.

Как отмечает издание, на начало 2022 года популярными остаются технические специальности.

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Какие профессии пользуются спросом в Швейцарии

Инженеры;

Техники;

ІТ-профессии;

Медицина и фармация;

Технические специалисты;

Юридические профессии;

Профессии в химической промышленности и обработке пластмасс;

Профессии, связанные с металлургической и машиностроением.

Особенности работы в Швейцарии

Во время работы в Швейцарии знание немецкого (а также английского языка) обязательно. Без необходимого иностранного языка найти работу будет очень тяжело.

Швейцария не является членом ЕС, но входит в шенгенскую зону. Экономическая эмиграция в Швейцарию связана с исполнением многих формальностей.

В то же время Швейцария не очень дружелюбна к иностранцам. Швейцарец имеет больше шансов получить более высокую должность, чем иностранец. Поэтому следует искать работу там, где есть наибольший спрос.

Зарплаты в Швейцарии

Заработок в Швейцарии иногда в четыре раза превышает стоимость того, что можно заработать в Польше. Однако высокие расходы на проживание и прожиточный минимум означают, что иностранцы предпочитают работать на время.

Зарплата в Швейцарии / Фото Europa jobs

Добавим, что вышеприведенные суммы являются средними. Их размер зависит от региона, отрасли, квалификации и возраста работника.