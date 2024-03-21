Туристы боятся оставаться: почему популярные острова впускают людей только на 6 часов

Острова Гилбре в Великобритании – место фантастической красоты. Однако они не являются популярными среди туристов. Все потому, что путешественников туда впускают только на 6 часов в сутки.

Гилбре расположены в графстве Мерсисайд. С береговой линией их разделяет всего две мили.

Обратите внимание Без Берлина и Мюнхена: 5 романтических городов Германии, которые можно посетить легко и бюджетно

Почему на острова Гилбре так трудно попасть

В то же время посетить их – настоящий квест. Единственный способ попасть на Гилбре – дождаться отлива и пройти по морскому дну. Даже самые отчаянные туристы боятся оказаться в "ловушке". Ведь отхода прилива придется ждать до 12 часов.

Переночевать с комфортом на Гилбре не удастся. Там нет ни электричества, ни водопровода. Прежде чем отправиться в путешествие, туристов призывают проверить время приливов и отливов.

Жители территорий поблизости отмечают, что о Гилбре – местная жемчужина. Несмотря на все, там расположены два коттеджа, которые используют для отдыха с дороги. Кроме того, на Гилбре расположена птичья обсерватория.

Сейчас на Гилбре никто не живет. В то же время за века истории жители "ловушки" все-таки были. В частности, в ХХ веке там жил Тим Кливз – орнитолог и исследователь природы – с женой Энн. Женщина ежедневно переходила морским дном, чтобы учиться на курсах социальной работы в Ливерпульском университете.