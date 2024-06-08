Исцеления и духи: как живет Сикихор – самый колдовской остров мира

Можно вечно спорить, существует ли магия вне Hogwarts. Или просто приехать на остров Сикихор (Филиппины) и увидеть все собственными глазами.

На протяжении веков Сикихор привлекает туристов особой магией, которая там царит. Говорят, на острове можно исцелиться. Потому что местные жители сочетают традиции католицизма, который привезли несколько веков назад испанцы, и шаманские практики.

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Действительно ли на Сикихоре можно исцелиться от любой болезни

Местные жители верят, что нет такой болезни, от которой невозможно исцелиться. Первой причиной всех физических и ментальных недугов считают разгневанных духов. Они – повсюду в мире вокруг нас. В то же время увидеть их могут далеко не все. Кроме того, человек может заболеть, если кто-то провел соответствующий ритуал. Конечно, жители Сикихора признают и естественные причины болезней. Однако уверены, что их можно вылечить визитом к шаману.

Жители Сикихору со временем приняли католицизм. Однако и собственные шаманские практики не забыли. Теперь они верят, что дар исцеления у них – от Бога.

Целители верят, что их таланты являются даром от Бога, поэтому они не для избранных, они для всех,

– рассказывают местные.

За исцеление денег не берут. Зато просят о небольших пожертвованиях. Если же человек, не может сделать их, ничего страшного.



На Сикихоре сочетают католицизм и шаманские практики / Simon Urwin, BBC

Сикихор – самый мистический остров мира

Свою мистическую славу Сикихор получил еще в далеком прошлом. Первые исследователи из Испании прибыли туда еще в 1565 году. Тогда они увидели, что весь Сикихор, который возникает из тумана, – залит золотым сиянием. На самом деле этот редкий эффект подарить светлячки. Однако тогда он произвел такое впечатление, что слава о магии Сикихора разошлась вокруг. Даже жители соседних островов почему-то испугались туда приближаться.



Путешественники полюбили Сикихор / Simon Urwin BBC

Туристы охотно покупают зелье

Ежегодно на Сикихор прибывают тысячи туристов. Они охотно покупают в местных магазинчиках разнообразные зелья. В частности, любовный эликсир. Хотя, конечно, вечной любви на всю жизнь подарить он не может.