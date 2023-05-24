Частный остров из "Пиратов Карибского моря" продается: сколько стоит роскошь
Источник:New York Post
Невероятный остров на Багамах, где снимался культовый приключенческий фильм выставили на продажу. Новому владельцу райского уголка обещают полную конфиденциальность.
Багамский остров Литтл Пайп Кэй выставили на продажу за баснословную цену – 100 миллионов долларов! В этом райском месте снимались такие голливудские хиты, как "Пираты Карибского моря" и "Казино Рояль" из серии фильмов о Джеймсе Бонде.
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Остров Литтл Пайп Кэй поражает своими пышными джунглями, снежно-белым песком на пляжах и прозрачной водой. Его территория отлично подойдет для закрытого семейного отдыха или вечеринок. На частном острове есть 5 роскошных домов для владельцев и гостей.
Комфортные виллы для гостей острова/ Фото Engel & Völkers
Также к вашим услугам вертолетная площадка, спа-центр и огромный панорамный бассейн. На побережье обустроена пристань для личных яхт и водных мотоциклов. Но больше всего частный остров ценят за его конфиденциальность. Ведь вокруг него расположились еще 365 меньших островов и почти все они безлюдны.
Как из рекламного ролика: пляжная линия с голубой водой и пальмами / Фото Engel & Völkers
Остров является настоящей жемчужиной и редкостью на международном рынке премиум-класса. Он предлагает непревзойденный уровень конфиденциальности и широкий спектр уникальных развлечений,
— говорит Колин Лайтборн, представительница компании, которая занимается продажей звездного острова.
Частный остров Литтл Пайп Кэй находится в 112 километрах от Нассау – столицы Багамских Островов. Его можно не только купить, но и арендовать. Конечно же, за безумные деньги – цена стартует от 75 000 долларов за ночь.