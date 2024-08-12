Неизведанная жемчужина Греции: один из островов страны совсем скоро станет альтернативой Санторини

В Греции из 1 000 островов 227 являются населенными, однако туристический интерес к ним существенно отличается. Хотя Санторини и Миконос уже давно доминируют в центре внимания путешественников, есть много других островов, которые также заслуживают внимания.

Так, среди "неизведанных жемчужин" Греции стоит обратить внимание на остров Донуса. Сейчас на острове проживает чуть более 200 человек.

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Остров Донус составит конкуренцию Санторини и Миконосу

Согласно последней переписи населения, проведенной в 2021 году, на самом восточном острове Малых Кикладов проживает всего 213 жителей. Расположенный в 10 милях к востоку от более известного острова Наксос, этот маленький остров остается малоизвестной жемчужиной Эгейского моря.

В главном населенном пункте острова Ставрос большинство населения проживает среди живописного скопления белых домов. Поселение имеет удивительную церковь с видом на порт, что добавляет ему живописного шарма. Жители и гости города могут наслаждаться разнообразными местными удобствами, включая многочисленные таверны, пекарни и магазины.

Несмотря на то, что этот остров посещает меньше туристов, чем более известные острова, такие как Миконос и Санторини, Донуса, по-прежнему, готова принять туристов, предлагая аренду жилья и другие туристические объекты.

Что предлагает остров?

Туристы, которые приезжают на Донусу, получают возможность окунуться в местные традиции, ведь в теплые месяцы здесь проходит несколько фестивалей. Среди них – Фестиваль корчмарей 27 июля и праздник Агия София 19 сентября.



Донус замечательная альтернатива Санторини / Фото Wikimedia

На Донусе, одном из живописных островов Греции, расположено несколько замечательных пляжей, в том числе один, который удобно расположен неподалеку от города Ставрос. Этот пляж характеризуется мелким песком и предлагает свободный доступ к воде. Кроме того, посетители могут наслаждаться тенью, которую дают несколько деревьев тамариска, растущих вдоль берега гавани, а также защитная стена, расположенная в юго-восточной части пляжа.

Другой популярный пляж на острове – Кедрос, расположен в получасе ходьбы от Ставроса. Его называют лучшим пляжем на острове с бирюзово-голубой водой.

Путешественники на Донусе могут окунуться в волшебный шарм острова с его причудливыми деревнями, почти не тронутыми временем. Также посетители могут открыть для себя потрясающие природные достопримечательности, среди которых мыс Аспрос Кавос на северо-западной оконечности острова и Спилия Тичу, замечательная морская пещера, расположена на северо-восточной стороне острова.

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