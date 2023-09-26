Вы еще успеваете: 7 лучших стран Европы, которые стоит посетить осенью

Европейское лето на побережье Средиземного моря – очень популярный тренд. Но в этом году Европа пережила очень напряженный туристический сезон: после пандемии люди массово бросились путешествовать.

Кроме того, что популярные локации были переполнены туристами, на европейское лето сильно повлияла аномальная жара. Вероятно, высокий туристический сезон в будущем сместится на более прохладную осень. Посмотрим, в каких странах Европы лучше отдыхать осенью.

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7 популярных направлений для осеннего отдыха в Европе

Италия

Большинство туристов разъезжаются из Италии еще до конца августа. Поэтому осень – прекрасное время, чтобы посетить страну, ведь становится больше пространства и снижаются цены. Пляжные направления, как побережье Амальфи и Сардиния, остаются достаточно теплыми, чтобы плавать в море и наслаждаться мягкой погодой до середины октября.

Летом в Риме очень жарко, поэтому советуем планировать долгие прогулки по городу и экскурсии на сентябрь-октябрь. У озера Комо осенью невероятная природа: разноцветные листья очень украшают пейзаж.

Озеро Комо / Фото Unsplash

Греция

В сентябре на Санторини и Миконосе еще многолюдно. Но уже в октябре здесь царит тишина и покой. Греческие таверны с невероятной местной кухней продолжают работать. А закаты на склонах кикладских островов – незабываемые.

В Афинах осенью приятнее посещать древние руины – Акрополь. Не придется ждать в часовых очередях и жара не помешает насладиться экскурсией.

Франция

Осенью в Париже значительно снижаются цены на проживание и другие услуги. Даже сувениры становятся дешевле после того, как спадает летний ажиотаж. Октябрь – это ваш идеальный шанс без многочасовых очередей и толп посетить Лувр и Эйфелеву башню. А также съесть свежий круассан с горячим кофе.

Осенний Париж / Фото Pixabay

Испания

Этим летом туристов немного разочаровал отдых в Испании, особенно в Барселоне и Севилье. Жара была невероятная, а людей – море. Но впечатление об этой стране можно исправить осенью, когда погода стала более мягкой. Пляжный сезон и комфортное купание в море длится до конца сентября и даже дольше.

Португалия

Этим летом Португалия стала настоящим туристическим хитом. И не только из-за красоты побережья в Алгарве, самобытности Лиссабона или архитектуры Порту. Эта европейская страна пока сохраняет достаточно демократичные цены.

Осенью здесь почти до ноября можно наслаждаться комфортной погодой. В океане искупаться не получится, но вам его заменят незабываемые городские каникулы.

Вечер в Порту / Фото Pexels

Хорватия

После того, как страна вошла в еврозону, цены на отдых здесь значительно подскочили. Например, прогулка по историческому Дубровнику еще несколько лет назад стоила 150 кун (примерно 22 евро), а теперь – 35 евро. Поэтому лучше дождаться осеннего падения цен. Правда, все не сильно подешевеет, но удастся сэкономить хоть часть.

Великобритания

Британия отлично подходит для посещения осенью. Свежая погода в Лондоне. На улицах становится меньше людей и туристических автобусов. Также можно отправиться на однодневную поездку в Оксфорд.

Сентябрь и октябрь – прекрасное время насладиться осенними листьями в парках Британии. Такие места, как Котсуолдс, в эти месяцы просто неотразимы.

Сказочная осенняя Британия / Фото Unsplash