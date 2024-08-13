Безупречность во всем: назвали 10 самых красивых городов в мире по "Божественной пропорции"

В мире существует множество красивых городов, которые, казалось бы, безупречны во всем - местные жители, архитектура и туристические локации. Но, оказывается идеальность стоит определять по критерию "золотого сечения".

Так, британский сайт Online Mortgage Advisor назвал самые красивые города в мире. Это определили по количеству зданий, которые придерживаются именно золотого сечения. Что такое "Божественная пропорция" и кто попал в список лидеров – далее в материале!

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Что такое золотое сечение?

Золотое сечение, или как его еще называют "Божественную пропорцию", отражает набор пропорций, которые интересовали и изучали математики на протяжении тысячелетий. Можно найти много примеров золотого сечения в природе, например, в измерениях человеческого тела, в цветах и даже в ДНК.

Многие художники за последние несколько веков включили золотое сечение в свои работы, считая это золотым стандартом природного эстетического совершенства.

Процесс исследования

Для рейтинга городов, созданного Online Mortgage Advisor, исследователи просканировали Google Street View, чтобы найти фронтальные фотографии сотен улиц и более 2400 зданий в исторических городах по всему миру. Затем нанесли точки на углы каждого здания, чтобы рассчитать "долю самой длинной и самой короткой длины его размеров".

Тогда эти пропорции сравнивали с золотым сечением (1:1,618), чтобы увидеть, насколько хорошо они совпадают.



Так измеряли красоту зданий / Скриншот с сайта Online Mortgage Advisor

10 самых красивых городов в мире по "золотому сечению"

Согласно результатам рейтинга, на первом месте – Венеция. Там 83,3% зданий построены по золотому сечению.

Тогда как десятка лидеров выглядит так:

Венеция; Рим – 82,0%; Барселона – 81,9%; Прага – 78,7%; Нью-Йорк – 77,7%; Афины – 77,5%; Будапешт – 75,9%; Вена – 75,8%; Бордо – 75,3%; Милан – 75,1%.

Отмечается, что оценка красоты это средний процент соответствия зданий города золотому сечению. Чем выше показатель, тем ближе в среднем здания города к золотому сечению. Для каждого города была проанализирована выборка фасадных фотографий случайных зданий путем нанесения углов и сравнения длины каждого здания.