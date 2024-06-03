Такого еще не было: Uber предлагает гостям Парижа дегустацию вина и прогулку на лодке

К сезону Олимпийских игр Uber подготовил новое предложение. Гостям Парижа предлагают на день уехать из города, посетить ресторан и продегустировать вино. Еще компания впервые запустит лодочные туры во французской столице.

Поездка будет стоить 200 евро. Доступна опция будет для четырех человек. Такие трипы начнут предлагать в приложении с 1 июня. Доступны они будут каждую пятницу и субботу с 7 июня по 17 августа.

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В Париже Uber предлагает дегустацию вина и прогулку на лодке

Путешественников, которые забронировали путешествие, встретят в автомобиле Tesla с лого Uber Bubbles. Их отвезут на обед в ресторан Perrier-Jouët Cellier Belle Epoque в городе Эперне. Там они смогут попробовать крабы, бене с карри, салат "Цезарь" с жареной курицей и другие блюда. Также можно будет продегустировать три кюве.



Uber предлагает гостям Парижа дегустацию вина / Фото Uber

После гости отправятся в Maison G.H. Mumm в Реймсе, где посетят винный погреб и попробуют Cordon Rouge перед возвращением в Париж.

Этим летом в Париже ожидается более 15 миллионов посетителей, поэтому мы хотели организовать бесперебойную однодневную поездку из Парижа, чтобы убежать от безумия и насладиться одним из самых известных регионов Франции. Благодаря Uber Bubbles мы предоставляем вам под рукой сердце региона шампанского во Франции,

– говорит Лорелин Сериейс, генеральный менеджер Uber France.

Забронировать поездку можно не позднее чем за сутки. Для резервации в сервисе нужно выбрать иконку Uber Bubbles в приложении компании.

Uber предложит еще одну услугу

Для осмотра достопримечательностей Парижа, кстати, Uber предложит еще одну услугу – бесплатные часовые туры по Сене полностью электрической лодке. Этот опыт компания называет Uber Cruise. Туры на лодке – первые для компании в Париже.



Компания предлагает новые услуги Uber Bubbles / Фото Uber

Ожидается, что они станут доступными с середины июля. Новые впечатления начинаются именно тогда, когда ожидается, что путешественники массово съедутся в Париж на летние Олимпийские игры. Церемония открытия стартует 26 июля.