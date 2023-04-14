В Барселоне хотят ограничить количество туристов

Муниципалитет Барселоны хочет ограничить количество туристов, прибывающих на круизных судах, чтобы "сохранить характер города".

Туристические ограничения

В 2019 году, перед началом пандемии, Барселону посетило чрезвычайное количество однодневных туристов – более 3,1 миллиона, что превышает население города, которое составляет 1,7 миллиона человек. Однако уже в 2023 году ожидается новый рекорд по количеству круизных туристов.

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У муниципалитета Барселоны нет юрисдикции над портом и поэтому требует от регионального правительства установить ограничение на количество круизных судов до 200 тысяч пассажиров в месяц или до трех судов в день.

Протесты местных жителей

В последнее время жители Барселоны выходят на улицы с протестами против толп туристов. Жители города жалуются на шум и загрязнения, сопровождающие массовый туризм.

Протесты свидетельствуют о том, что город должен найти баланс между развитием туризма и комфортом местных жителей, стремящихся к "чистым улицам и магазинам, где можно купить не только сувениры,

– рассказала Джанет Санс, заместитель городского головы Барселоны, советница по вопросам экологии, урбанизма и мобильности.

Согласно высказыванию Санса, туристический сектор должен найти способ, чтобы Барселона не превратилась в "тематический парк", в противном случае город может потерять свою привлекательность не только для местных жителей, но и для самого туристического сектора.