Ограничение движения поездов УЗ в Польшу продлили: каких маршрутов это касается

Пассажиры, путешествующие отдельными маршрутами поездов из Хелма до станции Дорогуск, столкнутся с продлением ограничений до 30 сентября. Они связаны с ремонтом инфраструктуры на польской стороне железной дороги.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, для ремонта инфраструктуры польским коллегам необходим дополнительный месяц. Просят путешественников планировать свои поездки с учетом этих ограничений.

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Ограничения движения поездов УЗ в Польшу продлили

Маршрут некоторых поездов будет ограничен до польской пограничной станции Дорохуск вместо Хелма, расстояние между которыми составляет всего 25 километров:

№23 Киев – Хелм;

№93/94 Харьков – Хелм – Харьков;

№120 Хелм – Днепр.

Отмечается, что пассажиры, которые будут путешествовать этими поездами, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде "Укрзализныци". Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

двухгруппный поезд №93/23 Харьков/Киев – Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 07:55. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 21112 будет отправляться из Дорохуска в 08:03;

двухгруппный поезд №120/94 Дорохуск – Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), отправление из Варшавы Центральной в 06:45, Варшавы Всходней в 06:53.

Укрзализныця отметила, что пересадка на станции Дорогуск будет временной мерой. Станция будет осуществлять только согласованные пересадки между двумя поездами, без возможности пересадки пассажиров на другие виды транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд).

При этом в "Укрзализныце" напомнили, что ограничение не касается поездов:

№67/68 Киев – Варшава – Киев;

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№119 Днепр – Хелм;

№24 Хелм – Киев.

Они и пересадочные поезда в/из Варшавы будут курсировать как обычно.