С сегодняшнего дня украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям

Почти год в Украине действует экспериментальный проект одновременного оформления, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. На сегодняшний день уже более 300 тысяч украинцев смогли воспользоваться этой услугой, которая значительно упрощает возможность получения документов.

Однако команда Государственной миграционной службы (ДМС) не останавливается на достигнутом и расширяет возможности этого экспериментального проекта. Сегодня украинцы могут одновременно оформить паспортные документы себе и детям.

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Одновременное оформление паспортных документов себе и детям

Поскольку одновременное оформление паспортных документов стало довольно популярной услугой среди украинцев, сегодня кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта, родители / законные представители смогут одновременно оформлять паспорта для выезда за границу также детям до 14 лет.

Мы убеждены, что расширение этого экспериментального проекта значительно упростит процедуру и уменьшит время на оформление паспортных документов,

– подчеркнули в ДМС.

Теперь за одно посещение один из родителей может:

одновременно оформить ID-карту и паспорт для выезда за границу себе;

одновременно оформить себе ID-карту и загранпаспорт, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет;

одновременно оформить себе ID-карту, а также загранпаспорт своему ребенку до 14 лет.

Чтобы получить такую услугу, необходимо одному из родителей или попечителей подать заявление и соответствующие документы в подразделение ДМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" в Украине или за рубежом, или в ЦНАП.

В ведомстве обратили внимание: если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.