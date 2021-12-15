В одном из крупнейших городов Японии посадили киевские каштаны: фото с церемонии

В японском Киото теперь будут расти киевские каштаны. Им высадили в одном из тамошних парков, чтобы отметить 50-ю годовщину побратимства городов.

Торжественная церемония была проведена 10 декабря в парке Такарагаике. В нем приняли участие, в частности, мэр города Дайсаку Кадокава, украинский посол Сергей Корсунский и Мичико Такао – глава Ассоциации дружбы Киева и Киото.

Читайте также Все, что нужно знать о номере PESEL в Польше: рассказывает эксперт по вопросам легализации

Как все это происходило

Фото с этого мероприятия было опубликовано в фейсбуке украинскими дипломатами. На одной из фотографий городской голова и украинский посол позировали возле памятного знака. Корсунский, к слову, пришел на запад в сине-желтой защитной маске. Он произнес речь по случаю годовщины побратимства городов. Всего в церемонии приняли участие около 20 человек.

В Киото высадили каштаны из Киева / Фото украинского посольства

Киото и Киев – уже давно собратья

Украинские и японские города стали побратимами еще в 1971 году. После этого в Деснянском районе нашей столицы появилась улица Киото. До этого она была частью современной улицы Андрея Малышко.

Вдоль улицы Киото простирается и одноименный парк, оформленный в японском стиле. Его площадь составляет более 13 гектаров. Парк также был основан в 1972 году – уже после того, как Киев и Киото подписали договор о сотрудничестве. Тогда же там и установили памятный знак, 5-метровую гранитную пагоду. Все детали и символика в парке – взяты из японской культуры.

Где расположен город Киото: смотрите на карте



Читайте полный текст публикации посольства Украины в фейсбуке:

"10 декабря, при поддержке компании Ferrexpo и Japan Tobacco Industry Co., Ltd., в честь 50-летия побратимства городов Киото и Киева, в парке Такарагаике в городе Киото состоялась торжественная церемония высадки киевских каштанов. В церемонии приняли участие мэр города Кадокава, посол Украины в Японии Корсунский, глава Ассоциации дружбы Киева и Киото Такао и представители городского совета Киото".