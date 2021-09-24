Один из автобусных перевозчиков заявил, что готов поддержать украинцев в Польше: как именно

Иногда с иностранцем в чужой стране может случиться какая-то неприятность. Например, человек может стать жертвой мошенников или карманных воров, потерять кошелек и тому подобное. Эмигрант, оказавшийся в трудной ситуации без денег, не имеет возможности вернуться домой. Поэтому один из перевозчиков решил начать полезную инициативу.

Автобусный перевозчик "НашБус" объявил, что готов помогать соотечественникам, оказавшимся в беде. Таким образом вернуться домой смогут даже те украинцы, у которых нет средств на дорогу.

Актуально Польша открыта для украинцев: как из этой страны отправлять деньги родным с выгодой для себя

Подробнее об инициативе

По словам руководства компании, "НашБус" понимает социальную ответственность, поэтому будет помогать украинцам в трудные времена. При необходимости перевозчик обеспечит поездку к ближайшему консульскому учреждению Украины в Польше или возвращения на родину.

Однако, перевозчик добавляет, что полностью на бесплатной основе организовать такую ​​помощь будет трудно. Из-за налоговых нюансов необходимо будет заплатить символический 1 грош.

Чтобы воспользоваться услугой, необходима предварительная регистрация. Для этого нужно позвонить на информационную линию перевозчика (номер +48 66 522 55 11) и описать свою проблемную ситуацию. После этого оператор забронирует место.