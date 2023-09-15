ГПСУ отныне будет регулярно информировать об очередях на границах: каким образом

Государственная пограничная служба Украины отныне будет регулярно информировать в своей социальной сети об очередях на границах. В частности, говорится о Telegram.

Об очередях на границе ГПСУ будет регулярно сообщать в Telegram

Отмечается, что соответствующее решение имеет свои веские причины. Узнайте подробнее с какой периодичностью будет обновляться информация и где ее искать.

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Согласно заявлению спикера ГПСУ Андрея Демченко, в настоящее время существуют некоторые проблемы, связанные с пересечением границы.

Хотя летний сезон закончился и отмечается некоторое уменьшение пассажиропотока, но динамика пересечения границы остается достаточно высокой. В одни дни больше связей фиксируется на въезд, в другие дни граждане больше следуют на выезд,

– отмечает представитель пограничной службы.

Очевидно, когда поток увеличивается на выезд из Украины – это приводит к накоплению автотранспорта перед пунктами пропусков и увеличению времени пересечения границы.

Так, согласно решению ГПСУ, для решения этой проблемы служба будет регулярно публиковать информацию о текущем состоянии очередей на границе в социальной сети. Telegram. Это позволит гражданам отслеживать, где образуются самые большие пробки автотранспорта и где очереди наименьшие.

Очереди на пропускных пунктах с Польшей на 9:00 15 сентября / Фото с телеграмму ГПСУ

Информация о состоянии очередей будет обновляться каждые три часа, с 6:30 до 21:30. На телеграмме ГПСУ будут детали по западным участкам границы с такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Молдова.

Спикер объяснил, что для удобства ведомство выбрало именно этот мессенджер, чтобы каждый имел возможность быстро ознакомиться с сообщениями на странице ведомства.