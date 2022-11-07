Украинцы в Польше могут бесплатно учиться на IT-курсах от Google
Источник:Future Collars
Украинские беженцы, которые из-за войны в Украине, оказались в Польше, будут иметь шанс пойти на обучение за границей и сменить профессию. Для украинцев доступны ИТ-курсы от Google.
Обучение будет проходить в онлайн-школе программирования и цифровых компетенций Future Collars. В рамках инициативы Work in Tech Ukraine гражданам Украины могут получить ключевые навыки и знания в сфере ИТ.
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Бесплатное обучение украинцев в Польше
Work in Tech Ukraine реализована INCO при поддержке Google.org. Программа рассчитана на 1500 украинцев, проживающих в Польше. Беженцы получат бесплатный доступ к курсам Google Professional Certificates на популярной платформе Coursera. Кроме этого, участникам будут доступны разные развивающие тренинги, а также социально-психологическая поддержка.
Какие курсы доступны
- Google Digital Marketing & E-commerce Professional Certificate;
- Google IT Support Professional Certificate.
Что получают участники обучения
- Доступ к платформе Future Collars;
- Консультацию с наставником;
- Видеотренинги: "Как эффективно учиться?", "Как создать профессиональное резюме и подготовиться к собеседованию?", "Где и как найти работу в IT или маркетинге?";
- Специальный курс английского языка по Eklektika.