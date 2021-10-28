Полицельные школы не считаются заведениями высшего образования. Они скорее приравниваются к украинским техникумам. Во время обучения акценты делают на практические стороны изучения предметов.

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О полицельных школах в Польше

Вступление в полицеальную школу – это хорошая возможность за короткий промежуток времени получить нужные навыки и профессию. Такое обучение для взрослых доступно во многих польских городах. Обучение может быть дневным, вечерним, есть школы выходного дня. Поэтому получение образования можно легко совмещать с работой.

Учеба в полицеальной школе длится от 1 до 3 лет (зависит от специальности). Получить можно много профессии: от ассистента учителя до зубного техника.

Обучение происходит на польском языке, поэтому нужно знать язык на базовом уровне.

Отзыв украинки об обучении в Польше

Первая полицеальная школа, в которую поступила Татьяна, называется Biostudio . Это специализированная школа, обучающая массажистов. На момент вступления у украинки не было карты поб ы та, только виза. Поэтому учиться пришлось на платной основе.

Учеба длилась два года. Занятия проходили по выходным дням, а практику Татьяне удалось пройти в санатории в курортном городе Поляница-Здруй.

Татьяна отмечает, что методика обучения была на очень высоком уровне. Ее поразил профессионализм преподавателей.

Лекции проводили не просто педагоги-теоретики, а настоящие профессионалы своего дела. И это большой плюс, поскольку множество тем разбиралось на примерах из жизни,

– отмечает Татьяна.

После окончания первой полицеальной школы Татьяна решила улучшить свои знания в области массажа и медицины. Поэтому она поступила в полицеальную школу Terra Nova . На этот раз – на безвозмездной основе. Она получила специальность медицинского опекуна.

Это сейчас в Польше очень востребованная профессия, поэтому учиться в этом направлении можно чуть ли не в каждой полицеальной школе,

– утверждает Татьяна.