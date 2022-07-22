Где украинским студентам искать жилье в Европе: практические советы

Из-за российско-украинской войны все больше украинцев планируют стать студентам европейских вузов. Но как быть с жильем? Еврокомиссия дала несколько полезных советов по этому поводу.

Так, некоторые высшие учебные заведения в разных странах Европы выделяют своим студентам общежития. Но ведь учебе предшествует еще вступительная кампания. И первая проблема, с которой сталкиваются абитуриенты, – это жилье.

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Где искать жилье студентам в Европе

Чтобы помочь украинским студентам с выбором места жительства, Еврокомиссия разработала практическое руководство с советами, где искать жилье.

На странице собран полный список образовательных возможностей в каждой стране ЕС. А кроме этого, в пособии можно найти информацию и полезные ссылки на сайты, где размещают объявления об аренде бюджетного студенческого жилья, информацию об общежитиях и льготах для студентов, предоставляемых тем или иным европейским государством.

Три самых популярных ресурса для поиска студенческого жилья

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