Выпить пива и не получить штраф: общественные места Вроцлава, в которых разрешено пить алкоголь

Уже несколько лет в Польше действует закон, запрещающий употребление алкоголя в общественных местах. Это касается, в том числе, станций вокзалов, остановок общественного транспорта, детских площадок, школ, парков, открытых площадей и тому подобное.

За нарушение закона можно получить предупреждение или штраф в размере до 100 злотых. Если все же хочется расслабиться на свежем воздухе, в польских городах есть несколько локаций, где употребление алкоголя разрешено, в частности во Вроцлаве.

Интересно От учительницы английского к владелице фирмы по недвижимости: карьерный путь украинки в Варшаве

Остров Слодова

На небольшом островке на реке Одра запрет употреблять алкогольные напитки не действует. Это единственная из пяти локаций Вроцлава, которая расположена в центральной части города, где выпить на свежем воздухе можно без штрафов и предупреждений.

Остров Слодова во Вроцлаве / Фото Tropter

Лес Rędziński

Другими разрешенными для употребления алкоголя локациями есть специально отведенные зоны для барбекю в лесах и вблизи водоемов. Одна из таких местностей – лес Rędziński, в котором есть несколько обустроенных зон для отдыха.

Лес Rędziński с зонами для барбекю / Фото Przyroda Dolnego Śląska

Парк Восточный

Парк Восточный во Вроцлаве – это живописная локация для прогулок с густой травой и красивыми пешеходными мостиками. Легальная местность для употребления алкоголя и разжигания костра расположена в северной части парка, вблизи притоки реки Олава.

Живописный парк Восточный во Вроцлаве / Фото Pinterest

Лес Sołtysowicki

Лес Sołtysowicki входит в список заповедных объектов Польши. Однако и здесь обустроили отдельную зону для отдыха любителей шашлыка и алкогольных напитков – вблизи става с одноименным названием.

Место для барбекю в лесу Sołtysowicki / Фото polska-org.pl

Парк Тысячелетия

Не все локации, разрешенные для употребления алкоголя, расположенные вблизи водоемов. Так, Вроцлавский парк Тысячелетия тоже имеет гриль-зону, но раскинулся между магазином Biedronka и площадкой для катания на роликовых коньках.

Парк Тысячелетия не имеет прямого выхода к водоемам / Фото Wroclaw Nasze Miasto