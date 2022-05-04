Общение, онлайн-шоппинг и поиск жилья: 18 приложений для удобной жизни в Испании

Согласитесь, что смартфон мы практически не выпускаем из рук в течение дня. Там и общение, и работа, новости и развлечения. Кроме этого, есть немало полезных приложений, которые упрощают нам жизнь.

Сегодня сосредоточим внимание на тех приложениях, которые пригодятся в Испании. Эти программы на вашем телефоне помогут не только решить повседневные дела, но и получить приятные бонусы.

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18 мобильных приложений, которыми испанцы пользуются ежедневно

Если вы открытый и общительный человек, любите встречи и новые знакомства, то загружайте:

WhatsApp. Он однозначно главный мессенджер в Испании. Общение, знакомство, работа – все там.

Он однозначно главный мессенджер в Испании. Общение, знакомство, работа – все там. Meetup. Идеальный сервис для поиска единомышленников. Пользуясь этим приложением, вы сможете научиться чему-то новому, поучаствовать в различных активностях и выйти из зоны комфорта.

Идеальный сервис для поиска единомышленников. Пользуясь этим приложением, вы сможете научиться чему-то новому, поучаствовать в различных активностях и выйти из зоны комфорта. Tinder. Приложение для поиска новых знакомств. Кроме любви всей жизни, здесь можно найти друзей со всего мира! Есть 3 типа платных подписок и опция общения в формате инкогнито.

Если вы любите вкусно поесть дома, но вам не хочется готовить, то эта тройка для вас:

Glovo, Gorillas, Getir. Именно в этих приложениях испанцы чаще всего заказывают доставку еды или продуктов. Курьер просто домой вам привезет любимое блюдо или любые товары из магазинов или аптек.

Для комфортного передвижения по Испании подойдут:

Free Now и Cabify. Это удобные приложения для поиска такси, можно выбрать разные способы оплаты и тарифы.

Это удобные приложения для поиска такси, можно выбрать разные способы оплаты и тарифы. Omio. Приложение по подбору и бронированию билетов на автобусы, поезда и самолеты.

Любите онлайн-шоппинг, тогда вам сюда:

Amazon. Полезная программа, где можно приобрести все что угодно. Находите нужный товар, читаете отзывы и заказываете доставку на дом.

Полезная программа, где можно приобрести все что угодно. Находите нужный товар, читаете отзывы и заказываете доставку на дом. Vinted. Маркет винтажной одежды и аксессуаров. Можно даже выставить на продажу свои вещи, которые уже не носите.

Маркет винтажной одежды и аксессуаров. Можно даже выставить на продажу свои вещи, которые уже не носите. Wallapop. Приложение, которым пользуется практически каждый испанец. Здесь можно купить или выгодно реализовать абсолютно все.

Поиск жилья:

Idealista, fotocasa и habitaclia. Популярные и удобные приложения для поиска недвижимости, как для аренды, так и для покупки.

Чтобы быть в курсе всех актуальных новостей Испании, установите следующие приложения:

El mundo, El Pais и La vanguardia. Это онлайн газеты с передовым мнением испанских журналистов.

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