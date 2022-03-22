Образование актуально: в Варшаве откроют украинскую школу

Из-за войны, которую начала Россия на территории Украины, в Польшу продолжают массово переезжать родители с детьми, в частности школьного возраста. В столице решили создать им дополнительные условия для продолжения учебы.

Уже через месяц в Варшаве приступит к работе украинская школа для детей. Обучение будет доступно для учащихся всех классов – с 1 по 11.

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Подробнее об украинской школе в Варшаве

Учебное заведение займет целый этаж в одном из офисов на улице Postępu. Его площадь составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Помещение бесплатно предоставила компания Immofinanz, которой принадлежит офисное здание. Над адаптацией пространства работают архитекторы студии XYstudio. Строительные компании также помогут предоставить материалы и подрядчиков и оборудовать школу.

Столичная школа сможет принять около 170 учащихся. Желающие попасть в резервный список могут отправить заявку на почтовый адрес otwieramyszkoly@gmail.com.

Обращаем внимание, что сейчас ситуация в школах Варшавы непростая: мест не хватает. Число школьников из Украины, учиться в Варшаве, уже составляет более 10 тысяч человек. При этом большинство детей присоединились к польским классам без должной подготовки. Всего же в столице находится, по словам мэра Рафала Тшасковского, более 90 тысяч детей из Украины.

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