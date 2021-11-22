Обмен опытом: как украинские пожарные сотрудничают с польскими коллегами

Польская добровольческая пожарная часть Кадлуб-Туравского сотрудничает с украинцами уже 4 года. Недавно украинские пожарные прошли очередную учебу и практику в соседнем государстве.

Поляки помогали украинцам в создании подразделения Ивано-Франковской области. Кроме подготовки, украинцы от польских коллег получили оборудование в подарок.

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Детальнее о сотрудничестве украинских и польских пожарных

Добровольцы из Кадлуб-Туравского присоединились к организации пожарного подразделения в Дубовице Ивано-Франковской области.

Руководитель пожарной охраны Анджей Латусек сообщил, что украинские пожарные прошли обучение в Польше, а затем пожарные тренировались применять полученные теоретические знания на практике.

Бонусом от поляков пожарные из Украины получили защитную огнеупорную одежду, сапоги и шлемы. Оборудование не новое, но пригодное для использования. Подарок украинцам сделал также мэр Туравы – костюм для удаления гнезд насекомых (например, ос).