Обманули более сотни украинцев: в Польше разоблачили агентство по трудоустройству

В городе Слупск Поморского воеводства пограничники проверили одно из местных агентств по трудоустройству на предмет законности действий. Посредник оказался серьезным правонарушителем.

Жертвами агентства были преимущественно граждане Украины. Им давали работу на производстве металлических инструментов.

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Подробнее о действиях агентства

Пограничники проверили законность трудоустройства 185 иностранцев, которым агентство помогло получить работу. Из них 133 гражданина Украины работали нелегально. Также агентство незаконно применило аутсорсинг к 166 человек.

Известно, что на производстве металлических инструментов рабочие работали в три раза больше часов, чем было отмечено в их разрешениях. А работодатель предоставлял ложную информацию об обстоятельствах, связанных с началом и прекращением работы.

Дело против владельца агентства передали в суд для назначения ему наказания. Дела иностранцев, ставших жертвами агентства и выполнявших нелегальную работу, также будут рассмотрены в судебном порядке.

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