Обязательные тесты на COVID-19 в школах и компаниях в Чехии: известно, когда они будут отменены

Уже более двух недель в Чехии проводят обязательное тестирование на коронавирус на предприятиях и в учебных заведениях. В среду на заседании правительство премьер-министра Петра Фиала обсудило вопрос прекращения этих мер.

По последним данным Министерства здравоохранения, только на чешских предприятиях было выявлено более 80 тысяч положительных результатов тестирования на COVID-19. 40% взрослого населения Чехии прошли проверку на заражения COVID-19. Несмотря на эффективность такой профилактики, от нее в стране готовы отказаться в ближайшее время.

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Когда отменят обязательное тестирование на COVID-19 в школах и компаниях в Чехии

Министр здравоохранения Властимил Валек сообщил депутатам, что массовые тестирования на коронавирус завершатся в пятницу, 18 февраля.

Сегодня правительство приняло решение, что последнее комплексное тестирование для школ и работодателей состоится 18 февраля. У нас есть четкий план, четкая стратегия – и это первый шаг к снятию ограничений,

– высказался министр.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о так называемом рабочем карантине, когда работник может находиться на своем рабочем месте при положительном антигенном тесте на коронавирус (актуально для медицинских и социальных работников с 17 января). Правительство пришло к выводу, что работодатели должны использовать эту возможность только в крайних случаях. Особенно касается ситуаций, когда речь идет о серьезных угрозах для пациентов или клиентов социальных служб.

В то же время, министр образования Петр Газдик предложил распространить этот специфический вид адаптивного карантина на детские дома или образовательные учреждения. Правительство утвердило это изменение.

COVID-19 в Чехии

Сначала пандемии коронавируса в стране заразились около 3,1 миллиона жителей.

Умерло от осложнений, вызванных вирусом, более 37 тысяч человек.

В стране вакцинировано 63,5% населения. Всего было введено 17,1 миллиона доз вакцин.

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