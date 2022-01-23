О популярных в Турции профессиях, отсутствующих в Украине: журналистка написала интересную книгу

Украинская журналистка Екатерина Загородняя (Шафак) провела 5 лет в Турции. Эмиграция вдохновила ее на написание неожиданной книги.

Работа украинки напечатана под названием "Я работаю между Европой и Азией". Проект реализован Украинским союзом в Анкаре при поддержке Посольства Украины в Турецкой Республике.

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О чем книга украинки

Автор говорит, что ее книга является своеобразным "зеркалом" Турции или "дверью" в жизнь турецкого общества. Журналистка в своей работе изобразила типичные для турецкого общества профессии, которые практически невозможно встретить в Украине, например: капиджи; симитчи, давулджи, чистильщик обуви и другие. Большинство ремесел, с которыми знакомит читателей автор, в Турции не считаются престижными. Тем не менее книга пропагандирует уважение к этим видам работ и представителям упомянутых профессий.

"Я работаю между Европой и Азией" состоит из 10 историй. Это интервью, описанные журналисткой от первого лица. С каждым участником разговора автор общалась в разные годы во время своего проживания в Турции.

В книге упоминаются темы садоводства, игры на музыкальных инструментах, написание сценариев для турецких сериалов, специфического воспитания домашних питомцев и даже ловушек курортных романов. В то же время, табуированными темами стали политика и религия, потому что, убеждает Екатерина Загородняя (Шафак), они влияют на создание и распространение стереотипов о Турции. По мнению девушки, через призму будней простых рабочих можно куда лучше узнать культуру другой страны.

Журналистка из Украины написала книгу под названием "Я работаю между Европой и Азией" / Фото UkrAyna

Екатерина Загородняя (Шафак) рассказывает, что за 5 лет жизни в Турции ее удивляли многие вещи и события.

Барабанщики, играющие посреди ночи под окнами, люди, которые разносят выпечку на голове в семь утра и что-то при этом кричат, лысые мужчины со странными крапинками на голове, похожими на сыпь, которые с довольным лицом фотографируют Стамбул. Я не понимала, почему ветеринарные клиники работают круглосуточно, а круглосуточных аптек для людей в Анкаре всего несколько и почему, когда по телевизору идет какой-то сериал, улицы города становятся безлюдными,

– делится журналистка.

Екатерина добавляет: вызвало удивление, что в стране есть люди, зарабатывающие на жизнь тем, что профессионально чистят обувь. Еще она не понимала, почему местные женщины так легкомысленно рискуют своей жизнью, моя окна снаружи на высоких этажах.

Кроме того, украинка замечала ощутимую разницу в менталитете людей на востоке и западе Турции.

Следовательно, эти и другие наблюдения и побуждали написать такую ​​нетипичную книгу.

Украинка написала книгу о редких профессиях в Турции / Фото UkrAyna