Священнослужитель и бывший военный был в Дебальцево в самые критические моменты. Говорит, никакие фильмы не способны воспроизвести, как выглядит военная агрессия, а сам он от семинарии до войны был другим человеком.

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Военный, священник и путешественник

Роман Гладий – выпускник Ивано-Франковского теологически-катехитического духовного института. С 2000 по 2018 годы, до переезда в Польшу, был пастырем в Бучацкой епархии.

Мужчина рассказывает, что его отец был профессиональным военным. Следовательно, семья всегда видела в нем этот потенциал. Были планы, что герой рассказа продолжит путь своего отца.

Как ни странно, но религиозность Роману Гладию тоже привил папа. По возвращении из Афганистана глава семьи стал посещать церковь. Это был способ прийти к внутренней гармонии, преодолеть тревоги.

Ему это очень помогло, стало для него духовными лекарствами. Я последовал его примеру,

– делится отец.

Священнослужитель добавляет, что в церкви его тревожили межконфессиональные недоразумения. Хотелось, чтобы в мире было больше добра и взаимопонимания.

Кроме того, украинец с детства привык к странствующей жизни. Довольно долго они с отцом ездили с места на место в бывшем Советском Союзе. Позже родители поселились в Теребовле, где живут до сих пор.

Отец Роман Гладий отмечает, что после принятия иерейских рукоположений ему хотелось быть на приходе как можно ближе к родным. Однако планы изменила война.

В 2014 году я почувствовал, что не могу сидеть дома, что должен быть на фронте,

– вспоминает священник.

Война, безусловно, меняет людей. По мнению Романа Гладия, у людей, сталкивающихся с войной, спадают розовые очки. Когда у человека все гладко в жизни, говорит украинец, он не замечает, что происходит вокруг и какое роковое влияние могут иметь слова и поступки.

Ситуация на Донбассе является проблемой не только для Украины, но и для всего мира. Кто из тех, кто призвал Путина в 2014 году, думал, что все так обернется. Много утрачено жизней. Больше всего жаль тех, кто из-за ошибок других погибает,

– рассказывает Роман Гладий.

После войны украинец, среди прочего, убедился, что дом для него не материальный. Если посмотреть на разрушенные дома в Марьинке или Песках, говорит отец, приходит понимание того, что дом – это не место, а семья. Поэтому для Романа Гладия дом там, где его жена и дети.

Кстати , старший сын священнослужителя сейчас служит в армии в Украине.

Отец убежден, что аналогично людям следует объяснять некоторые религиозные вопросы. Так , церковь – это прежде всего люди, а не помещение.

Переезд и жизнь в Польше

Переехать в соседнее государство Роман Гладий решился ради жены. По его словам, реформа в медицинской отрасли в Украине затронула узких специалистов, а его жена, как врач офтальмолог, стала видеть для себя дома мало перспектив. Мужчина хотел, чтобы возлюбленная полноценно реализовалась как успешный специалист, поэтому пошел на уступки. Замечает, что не хотел навязываться и был готов к любой работе, только чтобы жена училась и достигала своей цели.

Мы предстали перед сложным выбором, но когда ты идешь с Богом, то он всегда тебе прокладывает путь. Через два с половиной года моя жена нострифицировала диплом и уже работает в университетской больнице. Горжусь, что набрала тогда больше всего баллов среди всех украинцев. Польша ценит образованных людей,

– высказался эмигрант.

Позже предложение работы получил и мужчина. Ему предложили служить в церкви, и сейчас он является викарием на приходе Блаженного Николая Чарнецкого на улице Доманевской, 20.

Сравнивая приходы в Украине и Польше, Роман Гладий отмечает, что в Украине легче: приходы постоянные, священнослужитель всех знает и чувствует себя "своим". Однако в Варшаве образовалось много греко-католических общин. Люди охотно сплачиваются и им приятно молиться на родном языке.