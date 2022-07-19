Нужно ли аннулировать номер PESEL, если решили вернуться из Польши в Украину
Источник:NashaPolsha
По приезду в Польшу на фоне войны более миллиона украинцев зарегистрировались в стране и получили номер PESEL. Но как быть с польским идентификационным кодом, если запланировали возвращаться домой?
По данным ООН, более 3,5 миллионов украинцев приехали обратно в Украину из-за рубежа от 24 февраля. И тех беженцев, которые зарегистрировались в Польше и хотят уехать из страны, часто беспокоит логичный вопрос: что делать с номером PESEL, присваиваемым во время официального оформления.
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Нужно ли отказываться от номера PESEL
Согласно польскому законодательству, нет возможности удаления или аннулирования 11-значного идентификационного номера с базы.
И правила выдачи номера PESEL регулирует закон о реестре населения (ustawy o ewidencji ludności). Так что удалять данные, содержащиеся в соответствующем реестре, запрещается. Соответственно, не следует писать никаких заявлений об отказе даже тогда, когда планируете возвращаться в Украину.К слову! Здесь вы сможете прочитать перечень дел, которые следует решить за границей перед возвращением в Украину.
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