Нужно ли аннулировать номер PESEL, если решили вернуться из Польши в Украину

По приезду в Польшу на фоне войны более миллиона украинцев зарегистрировались в стране и получили номер PESEL. Но как быть с польским идентификационным кодом, если запланировали возвращаться домой?

По данным ООН, более 3,5 миллионов украинцев приехали обратно в Украину из-за рубежа от 24 февраля. И тех беженцев, которые зарегистрировались в Польше и хотят уехать из страны, часто беспокоит логичный вопрос: что делать с номером PESEL, присваиваемым во время официального оформления.

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Нужно ли отказываться от номера PESEL

Согласно польскому законодательству, нет возможности удаления или аннулирования 11-значного идентификационного номера с базы.

И правила выдачи номера PESEL регулирует закон о реестре населения (ustawy o ewidencji ludności). Так что удалять данные, содержащиеся в соответствующем реестре, запрещается. Соответственно, не следует писать никаких заявлений об отказе даже тогда, когда планируете возвращаться в Украину.

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