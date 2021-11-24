Ножевое ранение и выстрел: в Польше произошел конфликт между украинцем и полицейскими

Инцидент произошел в селе Пасечник (Нижнесельское воеводство) в понедельник, 22 ноября. Украинец напал на одного из стражей порядка с ножом, а позже полицейские выстрелили в правонарушителя.

Об этом сообщает местная полиция. Закононарушитель из Украины на время конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Детали конфликта

Вечером, около 21:00, местные правоохранители получили вызов, что группа подозрительных лиц находится на частной территории с неизвестной целью. При этом у одного из мужчин при себе есть нож. На место сразу отправились два наряда полиции.

Когда полицейские оказались на месте, то застали там мужчину, который двигался в направлении правоохранителей и размахивал ножом. Полицейские приказали отбросить оружие. Мужчина проигнорировал приказ и продолжил приближаться к полицейскому авто. Позже нападающий ранил одного из правоохранителей в руку.

Нападающим оказался 48-летний гражданин Украины. Задержать его было нелегко, потому что украинец проявлял агрессию и не реагировал на предупредительные выстрелы полицейских. Он продолжил нападать на полицейских, пока один из них не выстрелил преступнику в ногу.

С полученным ранением украинец был доставлен в больницу. Также его организм проверили на трезвость – и обнаружили 2 промилле алкоголя.

О том, какое наказание ждет украинца, полицейские пока не сообщили.

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