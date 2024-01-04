Такого ажиотажа еще не было: в ЕС массово оформляются документы из-за нового законопроекта

В последнее время в зарубежных центрах ГП "Документ" заметно вырос спрос на изготовление загранпаспортов. Количество заявителей превысило возможности паспортных служб, в результате чего работники работают сверхурочно.

Большие очереди в городах Чехии, Польши, Германии, Мадриде и Стамбуле. В частности, и в Праге наблюдается такой ажиотаж в паспортных сервисах. В чем причина и как записаться в электронную очередь в ГП "Документ" в Праге – читайте дальше!

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В Праге большие очереди в "Паспортном сервисе"

Ажиотаж вызвали недавние заявления о возможном контроле мужчин за границей при оформлении документов. Это предлагается в новом законопроекте о мобилизации. Поэтому паспортные сервисы во многих странах наблюдают всплеск спроса на выдачу загранпаспортов.

Граждане Украины, проживающие в Чешской Республике, теперь могут удобно подавать документы для получения официальных документов в городе Прага. ГП "Документ" открыло постоянный филиал в Праге, где украинцы могут запрашивать различные важные документы. Среди них:

оформление нового загранпаспорта,

получение внутреннего паспорта в форме ID-карты,

обмен имеющихся водительских прав.

Пропускная способность центра в Праге – 400 – 500 человек. Прием происходит и за живой, и за электронной очередью.

Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4.понедельник – суббота с 9:00 до 18:00.

В связи с увеличением количества посетителей паспортная служба была вынуждена работать вне графика. С 27 декабря работники принимают документы даже в нерабочее время, чтобы все лица, взявшие билет в очереди, были обеспечены необходимыми услугами.

28 декабря 2023 года, отделение ГП "Документ" в Праге / Фото ProUkraїnu

Чрезвычайный спрос наблюдался 28 декабря, когда первые посетители появились у дверей ГП "Документ" уже в 5 утра. Однако важно отметить, что пришедшие после 9 часов не смогли записаться в живую очередь.

Постоянный стационарный центр в Праге бесперебойно работает и ежедневно имеет возможность принять около 450 человек. Будьте уверены, что каждый, кто нуждается в помощи, получит ее,

– отмечают в ведомстве.

В то же время запись в электронную очередь гарантирует подачу документов в точное время почти без ожидания. Свободные слоты на сайте открываются за 5 дней до даты визита, ежедневно в 11:00 по чешскому времени, кроме вторника (потому что в воскресенье центр не работает). Слотов не будет, если на 5 день приходится государственный выходной или праздничный день. На сайте бывают доступны примерно 100 слотов в день.

Заметим, украинские пограничники поделились данными за 11 месяцев 2023 года. В этот период зафиксировано более 32 миллионов пересечений границы в обоих направлениях. Почти все граждане, выезжавшие за пределы Украины (99%) вернулись домой.