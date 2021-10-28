Новый офис Google открыли в Варшаве: там есть даже комнаты для сна – красноречивые фото
Google поощряет своих работников возвращаться с дистанционной работы. Для этого компания обустраивает в офисах комнаты отдыха и досуга.
Компания арендует верхнюю половину варшавского небоскреба The Warsaw Hub. Речь идет в общей сложности о 14 этажах здания (с 18 по 31).
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В настоящее время офис посещают по собственному желанию. Впрочем, компания намерена использовать модель "3+2". Она предусматривает пребывание в офисе не менее 3 дней в неделю. Этажи офиса решили назвать в честь регионов Польши. Первые сотрудники Google там начали работать во вторник, 26 октября.
Большинство из них – инженеры, занимающиеся облачными технологиями. В компании утверждают, что Центр разработки облачных технологий Google станет самым большим офисом такого типа в Европе. Мол, он сможет разместить более 1 000 человек.
Мы видим Варшаву как "облачную столицу Европы". Здесь можно хорошо жить и развивать карьеру,
– отметила Магдалена Котлярчик, директор Google Polska.
Возглавил новый офис вице-президент Google Дэн Декаспер. В ближайшее время он переедет из США в польскую столицу. "Наш центр в Варшаве – место, где команды будут работать над разработкой передовых решений, продуктов и услуг для облачных вычислений", – пояснил Декаспер.
Как обустроен новый офис Google в Варшаве
Сотрудникам Google обеспечили максимальный комфорт во время пребывания в офисе. В то же время для них обустроили ряд комнат, в которых они смогут отдохнуть и расслабиться после рабочего дня. В здании есть тренажерный зал, библиотека, игровая комната и даже комната, где можно поспать.
В Варшаве появился новый офис Google / Фото The Warasw
На одном из этажей обустроена аудитория, в которой может разместиться до 100 человек. Там планируют проводить обучение для компаний, которые будут использовать облачные технологии Google. Также обустроены мастерские и студия UXLab – для организации мастер-классов по UX-дизайну продуктов и услуг.
Чем еще поражает офис в The Warsaw Hub
- В комнатах отдыха у окон поставили специальные кресла, из которых можно полюбоваться панорамным видом на Варшаву.
- Также для работников компании обустроили комнату для семей с детьми. Кроме этого, у них будет доступ к кафе с террасой на 31 этаже.