Температурные рекорды в Чехии и Польше: Новый год в этих странах стал самым теплым за всю историю

Последние дни 2022-го и первые дни 2023 года оказались аномально теплыми. В частности, температурные рекорды были зафиксированы в чешских городах, а также в столице Польши.

Самый теплый Новый год в истории Чехии

За данным Чешского гидрометеорологического института, суббота, 31 декабря, показалась аномально теплой. Следовательно, столбики термометров на южной окраине Праги поднялись до +18,2°C. Таким образом, в Чехии был побит абсолютный рекорд для даты 31 декабря, который держался с 1935 года. Тогда в Градце-Кралеве воздух прогрелся до +16,3°C.

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Сегодняшние высокие температуры объясняются очень теплым воздухом, пришедшим из северо-западных регионов Африки,

– добавили синоптики.

Кроме того, теплая погода сохранилась и 1 января 2023 года. Температура днем в Чехии достигала от +13 до +17°C. А уже сегодня, 2 января, воздух прогреется только до +7 – +12°C.

Новогодний температурный рекорд в Варшаве

Как заявили в IMGW, Новый год 2023 в Варшаве побил все рекорды – 1 января температура воздуха в польской столице поднялась до +18,9°C. Это самый высокий показатель, зафиксированный в январе в Польше с начала наблюдений. Тем временем, среднесуточная температура по всей стране в первый день 2023 года была +14°C.

А уже в понедельник, 2 января, синоптики прогнозируют более низкую температуру воздуха – столбики термометра в Варшаве будут показывать +12°C.