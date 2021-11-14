Новые условия получения карты побыту в Польше: что изменится

Польский Сейм планирует рассмотреть новый проект внесения изменений в закон об иностранцах 16 – 17 ноября 2021 года. Согласно обнародованным правкам, процесс получения и продления карты побыту получит нововведения.

Целью законопроекта является обновление действующих в Польше процедур легализации пребывания иностранцев. Изменения должны сократить время ожидания рассмотрения заявок со стороны воеводских управлений и уменьшить нагрузку работников ужондов.

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Что ждет иностранцев

Иностранец, получивший карту побыту и решивший сменить работодателя, может составить заявку об изменении решения (децизии) воеводы. В течение 60 дней административный орган должен изменить документ , при этом сама пластиковая карта будет оставаться той же.

, при этом сама пластиковая карта будет оставаться той же. В случае смены работодателя иностранец не обязан лично появляться в воеводском управлении и сдавать отпечатки пальцев. Предлагаемая оплата госпошлины за изменение решения о пребывании и работе составит 220 злотых .

лично появляться в воеводском управлении и сдавать отпечатки пальцев. Предлагаемая оплата госпошлины за изменение решения о пребывании и работе составит . Корреспонденция с воеводским управлением приоритетно будет вестись в электронном формате . Это позволит сократить расходы на почтовые пересылки документов и решений.

. Это позволит сократить расходы на почтовые пересылки документов и решений. Новые правки отменяют требования к иностранцу иметь жилье в Польше, а также необходимость доказывать стабильный и регулярный доход. Вместо этого заявитель на карту побыту должен зарабатывать на момент подачи документов сумму, не ниже размера минимальной заработной платы.

Перспективы принятия законопроекта

Со следующего года минимальная зарплата в Польше составит 3 010 злотых брутто.

В последние годы тему изменения законодательства для иностранцев в Польше поднимали довольно часто. Совет Министров почти ежегодно предлагал нововведения, но никаких фактических шагов не было сделано.

Сейчас, едва ли не впервые за все время, законопроект попал на рассмотрение в Сейм и имеет большие шансы на рассмотрение Сената. В случае принятия изменения направят на подпись президенту республики. После публикации в Журнале Законов новые условия начнут действовать через 14 дней.