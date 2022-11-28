Ryanair запустить понад 15 нових рейсів з Польщі по Європі

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував 17 нових рейсів, які сполучатимуть 6 міст Польщі з багатьма іншими європейськими країнами. Розповідаємо детальніше про нові напрямки.

Так, авіакомпанія планує вже у першому півріччі 2023 року поєднати польські Гданськ, Краків, Катовіце, Познань, Жешув та Вроцлав з 17 іншими містами Європи. На перших нових маршрутах літаки почнуть літати уже з березня наступного року.

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Відтак, Ryanair літатиме тепер ще і до Меммінгена, Перуджа, Лурда, Риги, Неаполя, Тревізо, Пули, Варни, Бургаса, Барі, Задара, Подгоріца, Барселони, Малаги, Бриндізі та Софії.

Повний перелік нових авіарейсів від Ryanair

Краків – Меммінген (Німеччина) з 28 березня

Краків – Перуджа (Італія) з 27 березня

Краків – Лурд (Франція) з 26 березня

Гданськ – Рига (Латвія) з 28 березня

Гданськ – Неаполь (Італія) з 26 березня

Гданськ – Тревізо (Італія) з 26 березня

Гданськ – Прага з 29 березня

Гданськ – Подгоріца з 27 березня

Гданськ – Барселона-Ель-Прат з 28 березня

Гданськ – Малага з 28 березня

Познань – Бургас (Болгарія) з 26 березня

Познань – Барі (Італія) з 26 березня

Вроцлав – Софія (Болгарія) з 27 березня

Вроцлав – Бриндізі з 28 березня

Катовіце – Пула (Хорватія) з 2 червня

Катовіце – Варна (Болгарія) з 4 червня

Ряшів – Задар (Хорватія) з 2 червня.

Квитки на анонсовані рейси можна придбати на сайті авіакомпанії.