Ryanair запустить понад 15 нових рейсів з Польщі по Європі
28 ноября 2022 , 09:19Читати новину українською
Источник:Ryanair
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував 17 нових рейсів, які сполучатимуть 6 міст Польщі з багатьма іншими європейськими країнами. Розповідаємо детальніше про нові напрямки.
Так, авіакомпанія планує вже у першому півріччі 2023 року поєднати польські Гданськ, Краків, Катовіце, Познань, Жешув та Вроцлав з 17 іншими містами Європи. На перших нових маршрутах літаки почнуть літати уже з березня наступного року.
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Відтак, Ryanair літатиме тепер ще і до Меммінгена, Перуджа, Лурда, Риги, Неаполя, Тревізо, Пули, Варни, Бургаса, Барі, Задара, Подгоріца, Барселони, Малаги, Бриндізі та Софії.
Повний перелік нових авіарейсів від Ryanair
- Краків – Меммінген (Німеччина) з 28 березня
- Краків – Перуджа (Італія) з 27 березня
- Краків – Лурд (Франція) з 26 березня
- Гданськ – Рига (Латвія) з 28 березня
- Гданськ – Неаполь (Італія) з 26 березня
- Гданськ – Тревізо (Італія) з 26 березня
- Гданськ – Прага з 29 березня
- Гданськ – Подгоріца з 27 березня
- Гданськ – Барселона-Ель-Прат з 28 березня
- Гданськ – Малага з 28 березня
- Познань – Бургас (Болгарія) з 26 березня
- Познань – Барі (Італія) з 26 березня
- Вроцлав – Софія (Болгарія) з 27 березня
- Вроцлав – Бриндізі з 28 березня
- Катовіце – Пула (Хорватія) з 2 червня
- Катовіце – Варна (Болгарія) з 4 червня
- Ряшів – Задар (Хорватія) з 2 червня.
Квитки на анонсовані рейси можна придбати на сайті авіакомпанії.