FlixBus анонсировал еще 4 рейса из Украины за границу: маршруты и стоимость билетов

Популярный европейский перевозчик FlixBus объявил о старте четырех рейсов. По новым направлениям автобусы начнут курсировать с середины декабря.

Так, речь идет о трех международных рейсах из Винницы, Полтавы и Ивано-Франковска в Польшу и Чехию (эти направления будут обслуживать фирменные зеленые автобусы) и один партнерский рейс перевозчика TransCity из Киева в Молдову. Автобусы Trans City отличаются от привычного Flix-брендирования, но их можно узнать по зеленой наклейке "в сотрудничестве с FlixBus".

Читайте также Советы водителям грузовых автомобилей: как подготовиться к рейсу

4 новых международных рейса FlixBus

№ 3242: Винница – Хмельницкий – Львов – Люблин – Варшава (с 15 декабря – билеты от 27 евро);

– Хмельницкий – Львов – Люблин – (с 15 декабря – билеты от 27 евро); № 3245: Ивано-Франковск – Львов – Жешув – Лодзь – Познань (с 15 декабря – билеты от 30 евро);

– Львов – Жешув – Лодзь – (с 15 декабря – билеты от 30 евро); № 3271: Полтава – Киев – Львов – Краков – Прага (с 15 декабря – билеты от 62 евро);

– Киев – Львов – Краков – (с 15 декабря – билеты от 62 евро); CUA886: Киев – Житомир – Бердичев – Винница – Могилев-Подольский – Единец – Бельцы – Оргей – Кишинев – Аэропорт Кишинева (билеты от 40 евро).

Билеты на новые направления уже доступны на сайте FlixBus или в мобильном приложении.

К слову! После 24 февраля 2022 года FlixBus запустил 6 новых маршрутов из Украины в Европу. В общей сложности компания насчитывает 14 линий из Украины в 5 европейских стран: Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.



Список международных рейсов FlixBus / Фото twitter