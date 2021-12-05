Новые правила пользования электросамокатами в Польше: на что следует обратить внимание

Электросамокаты в Европе становятся все более популярными. Однако их массовое использование стало часто вызывать хаос на дороге. Следовательно, возникла необходимость регламентировать правила передвижения и парковки в общественных местах для водителей электросамокатов.

В Варшаве пять операторов проката транспортных средств заключили с городом соглашение, которое поможет повысить безопасность на дороге. Новые правила использования электрических самокатов и скутеров похожи на правила для велосипедов. Следовательно, как и в случае с велосипедами, въезд в некоторые места этим транспортным средствам запрещен. Это касается, например, Старого города.

Читайте также Уникальная бонусная программа: как зарабатывать на международных денежных переводах

Правила использования электросамокатов в Польше

Соглашение со столицей подписали следующие пять компаний:

Bolt;

Dott;

Lime;

Blinkee;

TIER.

Согласно новым положениям, стоянка для электроскутеров и самокатов разрешается только в специально отведенных местах. Если таких поблизости нет, тогда можно парковаться на тротуаре, параллельно его внешнему краю.

Правительство городского транспорта обозначит несколько тысяч городских велосипедных стендов специальной наклейкой. Отметка указывает на то, что здесь отведено место для парковки велосипедов и электроскутеров. Таким образом Варшава быстро получит густую сеть из нескольких тысяч парковок, доступных почти на каждом углу. По мнению властей, это ограничит количество транспортных средств, припаркованных в случайных местах.

Также электрические самокаты и скутеры могут передвигаться со скоростью не более 20 километров в час. Операторы будут блокировать свои транспортные средства при фиксации превышения разрешенной скорости.

Напоминаем новые правила дорожного движения в Украине: смотрите видео