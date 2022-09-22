Предлагаем переход и три части тротуара: в Польше начали действовать новые правила для пешеходов

С 21 сентября вступили в силу новые ПДД в Польше. Они касаются не только водителей, но прежде всего пешеходов и велосипедистов. Рассказываем, что следует знать, чтобы не получить штраф.

Так, в Польше появились новые типы пешеходных переходов, отличающиеся приоритетом на дороге. Тротуары и зоны для пешеходов стали пешеходными дорогами, переходить велодорожку можно только в соответствующем месте, а также ввели новое понятие – "предлагаемый переход". Давайте разбираться, что именно изменились для поляков и гостей страны.

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Три части пешеходной дороги

С 21 сентября пешеходную дорогу делят на три части:

Тротуар предназначен только для движения пешеходов и людей, которые используют средства, помогающие движению.

предназначен только для движения пешеходов и людей, которые используют средства, помогающие движению. Буферная полоса , примыкающая к тротуару со стороны дороги, трамвайного пути или велосипедной дорожки. Она может быть предназначена, например, для парковки или остановки автомобилей.

, примыкающая к тротуару со стороны дороги, трамвайного пути или велосипедной дорожки. Она может быть предназначена, например, для парковки или остановки автомобилей. Служебная полоса, примыкающая к тротуару со стороны проезжей полосы (например, возле застройки) и предназначена для выполнения других функций, кроме разрешенных на тротуаре. На ней можно размещать дорожные устройства, пандусы для людей с инвалидностью и т.д.

Как правильно переходить велодорожку

Теперь статус велодорожки приравнивается к дороге общего пользования, поэтому переходить ее можно только в соответствующих местах. При переходе по велодорожке, как и через проезжую часть, запрещено пользоваться телефоном.

Также в ПДД появилось новое понятие – "предлагаемый переход". Это место, где технически можно перейти дорогу или велосипедную дорожку, но оно никак не обозначено.

"Предлагаемый переход" должен быть не ближе, чем в 100 метрах от "зебры". А еще в таких местах приоритет имеют машины или велосипедисты. Поэтому перед тем, как перейти проезжую часть, пешеходы должны сначала пропустить все транспортные средства.

Остановка или стоянка на пешеходной дороге

Если вы нарушите положение о движении пешеходов по велосипедным дорожкам, полиция имеет право выписать

Как отметили в Министерстве инфраструктуры, новые правила не изменяют правила остановки или стоянки транспортных средств на пешеходной дороге.

Тротуар становится дорогой для пешеходов, но ничего действительно не меняется. До этого времени положения Закона о дорожном движении использовали термины "тротуар" и "дорога для пешеходов" в качестве синонимов, но, например, разрешали транспортным средствам останавливаться или парковаться только на тротуаре,

– говорят в ведомстве.