Предлагаем переход и три части тротуара: в Польше начали действовать новые правила для пешеходов
Источник:Министерство инфраструктуры Польши
С 21 сентября вступили в силу новые ПДД в Польше. Они касаются не только водителей, но прежде всего пешеходов и велосипедистов. Рассказываем, что следует знать, чтобы не получить штраф.
Так, в Польше появились новые типы пешеходных переходов, отличающиеся приоритетом на дороге. Тротуары и зоны для пешеходов стали пешеходными дорогами, переходить велодорожку можно только в соответствующем месте, а также ввели новое понятие – "предлагаемый переход". Давайте разбираться, что именно изменились для поляков и гостей страны.
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Три части пешеходной дороги
С 21 сентября пешеходную дорогу делят на три части:
- Тротуар предназначен только для движения пешеходов и людей, которые используют средства, помогающие движению.
- Буферная полоса, примыкающая к тротуару со стороны дороги, трамвайного пути или велосипедной дорожки. Она может быть предназначена, например, для парковки или остановки автомобилей.
- Служебная полоса, примыкающая к тротуару со стороны проезжей полосы (например, возле застройки) и предназначена для выполнения других функций, кроме разрешенных на тротуаре. На ней можно размещать дорожные устройства, пандусы для людей с инвалидностью и т.д.
Как правильно переходить велодорожку
Теперь статус велодорожки приравнивается к дороге общего пользования, поэтому переходить ее можно только в соответствующих местах. При переходе по велодорожке, как и через проезжую часть, запрещено пользоваться телефоном.
Также в ПДД появилось новое понятие – "предлагаемый переход". Это место, где технически можно перейти дорогу или велосипедную дорожку, но оно никак не обозначено.
"Предлагаемый переход" должен быть не ближе, чем в 100 метрах от "зебры". А еще в таких местах приоритет имеют машины или велосипедисты. Поэтому перед тем, как перейти проезжую часть, пешеходы должны сначала пропустить все транспортные средства.Примите во внимание! Если вы нарушите положение о движении пешеходов по велосипедным дорожкам, полиция имеет право выписать штраф в размере 50 злотых.
Остановка или стоянка на пешеходной дороге
Как отметили в Министерстве инфраструктуры, новые правила не изменяют правила остановки или стоянки транспортных средств на пешеходной дороге.
Тротуар становится дорогой для пешеходов, но ничего действительно не меняется. До этого времени положения Закона о дорожном движении использовали термины "тротуар" и "дорога для пешеходов" в качестве синонимов, но, например, разрешали транспортным средствам останавливаться или парковаться только на тротуаре,
– говорят в ведомстве.