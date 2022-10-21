В Европе появилось новое приложение для украинцев – поможет найти волонтеров

В Европе находятся миллионы украинских беженцев. Они нуждаются в помощи волонтеров. Ее предоставляют разные организации.

Как найти волонтеров в Европе

Сейчас для украинцев за рубежом канадская технологическая компания OneIQ Corp разработала специальное приложение YesHelp. Оно помогает быть на связи с волонтерами в разных странах мира.

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Мобильное приложение уже доступно для пользователей Android и iOS более чем в 60 странах мира.

Благодаря YesHelp можно попросить любую помощь:

поиск жилья;

транспортные услуги;

уход за детьми или домашними питомцами.

После установки приложение предлагает выбрать роль волонтера или нуждающегося в помощи, подтвердить личность и пройти биометрическую проверку подлинности.

В приложении есть функция обмена сообщениями и разумный (автоматический) перевод.

В чате можно сохранять конфиденциальность и задавать друг другу вопросы перед предоставлением контактов или назначением встречи. Все личные данные остаются скрытыми от остальных до того момента, когда юзер сам решит поделиться ими с собеседниками.

Загрузить приложение на свой смартфон можно по ссылке

Кроме того, немного позже к приложению добавят функции страхования жилья, скидки от местных компаний, помощь в организации перевозок, создание сообществ для общения и взаимной поддержки.