Новая Почта выходит на европейский рынок – украинцы за границей смогут отправлять посылки

Из-за ситуации в Украине многие украинцы находятся за границей. Нередко у них есть необходимость отправить или получить что-нибудь.

Украинцы за границей смогут отправлять посылки Новой Почтой

Уже в скором времени сделать это станет легче – украинская компания Новая Почта планирует открыть свои филиалы в странах ЕС. По словам директора почтового оператора по управлению репутацией Елены Плаховой, до конца года отделение должно появиться в Польше.

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Где будет работать доставка НП

На первом этапе речь пойдет о странах-соседях Украины. До конца текущего года заработает отделение в Польше, а затем – в Словакии и Румынии.

Мы видим, что 5 миллионов человек уехали за границу, и клиенты говорят: "Нам вас там не хватает". Так что действительно планируем выходить на европейский рынок,

– говорит Плахова.

В настоящее время тариф на доставку личных вещей в Польшу таков:

до 2-х килограммов – 600 гривен

до 10 килограммов – 900 гривен

до 30 килограммов – 1 500 гривен

до 70 килограммов – 3 000 гривен

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компания уже имеет представительство в Молдове, а международными доставками занимается отдельное подразделение "Новая Почта Глобал".