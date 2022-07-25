Новая Почта выходит на европейский рынок – украинцы за границей смогут отправлять посылки
Источник:LIGA.net
Из-за ситуации в Украине многие украинцы находятся за границей. Нередко у них есть необходимость отправить или получить что-нибудь.
Украинцы за границей смогут отправлять посылки Новой Почтой
Уже в скором времени сделать это станет легче – украинская компания Новая Почта планирует открыть свои филиалы в странах ЕС. По словам директора почтового оператора по управлению репутацией Елены Плаховой, до конца года отделение должно появиться в Польше.
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Где будет работать доставка НП
На первом этапе речь пойдет о странах-соседях Украины. До конца текущего года заработает отделение в Польше, а затем – в Словакии и Румынии.
Мы видим, что 5 миллионов человек уехали за границу, и клиенты говорят: "Нам вас там не хватает". Так что действительно планируем выходить на европейский рынок,
– говорит Плахова.
В настоящее время тариф на доставку личных вещей в Польшу таков:
- до 2-х килограммов – 600 гривен
- до 10 килограммов – 900 гривен
- до 30 килограммов – 1 500 гривен
- до 70 килограммов – 3 000 гривен