Стало известно, какая страна считается наиболее экологически безопасным местом отдыха

Все больше людей ищут экологически безопасные варианты поездок. Таких направлений не так уж много, поэтому определенные организации составляют соответствующие рейтинги, чтобы облегчить поиски.

Норвегию признали наиболее экологически ответственным туристическим направлением

Так, Норвегия признана наиболее устойчивым и ответственным туристическим направлением. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного World Travel Market (WTM) London, Норвегию как страну, предлагающую туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, выбрали 15% опрошенных руководителей туристических агентств, еще 14% выбрали Коста-Рику.

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Также в топ-5 стран, предлагающих туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, попали Мальдивы, Новая Зеландия и Финляндия.

Представители WTM London охарактеризовали Норвегию как круглогодичное направление для любителей активного отдыха и приключений, включающее экологию в повседневную жизнь нации. Энергия в Норвегии в основном обеспечивается путем гидроэнергетики, страна имеет устойчивую транспортную сеть и ограничение скорости ниже, чем во многих европейских странах.

10 самых устойчивых стран мира:

Норвегия (15 %).

Коста-Рика (14%).

Мальдивы (13%).

Новая Зеландия (12%).

Финляндия (11%).

Исландия (10%).

Бутан (6%).

Словения (4%).

Кения (4%).

Галапагосские острова (3%).

В WTM London добавили, что обязательным элементом таких стран является то, что устойчивость лежит в основе образа жизни нации, и из этого следует, что местные, желающие сохранить свое природное богатство, поощряют туристов также быть экологически и социально ответственными.