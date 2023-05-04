Норвегия выделит больше денег на украинцев: на что направят более 800 миллионов крон

Норвежское правительство выделит больше средств на поддержку украинских беженцев. Государство пересмотрело бюджет на 2023 год. На что потратят дополнительное финансирование и как изменится жизнь украинцев в Норвегии – расскажем дальше.

Норвегия пересмотрела бюджет на текущий год. Его обновленную версию обнародуют в конце мая. Государство прогнозирует, что количество беженцев из Украины в этом году возрастет, и для них понадобится больше жилья. Именно на это, среди прочего, и выделяют дополнительное финансирование.

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Мы обратились к муниципалитетам с просьбой расселить в общей сложности 35 000 беженцев в 2023 году. Но последние прогнозы показывают, что их может быть даже больше,

– заявила министр труда и социальной интеграции Норвегии Марте Мьос Персен.

Действительно, эксперты предполагают, что в Норвегии к концу 2023 года нужно будет разместить до 43 000 беженцев. Потому правительство предлагает увеличить расходы для некоторых регионов.

Как Норвегия распределит дополнительные средства на беженцев

Все муниципалитеты получат дополнительные 50 000 крон (а это около 4200 евро) за каждого беженца, обеспеченного жильем. В общей сложности это обойдется Норвегии до 200 миллионов крон до конца 2024 года. Этими средствами дополнят финансирование, которое местные власти уже получают для поддержки переселенцев. Правительство также профинансирует повторные субсидии на аренду жилья для беженцев. На это выделят около 180 миллионов крон (15 миллионов евро).

Отдельная статья расходов – курсы норвежского языка для украинцев. До конца следующего года на это планируют выделить 459 миллионов крон (свыше 38 миллионов евро). Власти Норвегии подчеркивают важность трудоустройства украинцев. Поэтому расписание языковых курсов планируется таким образом, чтобы беженцы могли совмещать их с работой.