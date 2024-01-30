Урежут выплаты: Норвегия еще больше усилит условия пребывания для украинцев

Правительство Норвегии хочет еще больше контролировать прибытие беженцев из Украины. Для этого снова изменят условия пребывания.

Ужесточенные меры контроля должны уменьшить количество новоприбывших украинцев. В Норвегии уже не хватает ресурсов, чтобы обеспечивать надлежащие условия всем, кто в этом нуждается.

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Что может измениться

Предварительные предложения прозвучали от двух представительниц норвежского правительства на пресс-конференции. Министр труда и социальной интеграции Норвегии Тонье Бренна и министер юстиции Эмили Мель озвучили изменения, которые усилят условия пребывания для украинцев. Они будут направлены, прежде всего, на уменьшение финансовой помощи беженцам.

Украинцы, проживающие в частных помещениях, а не в специальных центрах размещения, больше не будут получать выплаты.

Для того чтобы получить одноразовую финансовую помощь в размере 93 000 крон (это 8 200 евро) нужно проживать в Норвегии минимум год.

Также планируют уменьшить помощь для пар из Украины, не имеющих детей, ориентировочно на 6 000 крон в месяц.

В Норвегии больше всего украинцев среди соседних стран

Глава норвежского министерства юстиции Эмили Мель объяснила, что такие меры необходимы для контроля потока беженцев в страну. Норвегия сейчас принимает более половины украинцев из всех скандинавских государств.

Правительство считает, что мы должны усилить программу и уровень выплат, чтобы обеспечить контроль над потоком беженцев. Мы не должны допустить, чтобы давление на муниципалитеты стало настолько высоким, чтобы поддержка помощи Украине была поставлена под сомнение,

– добавила она.

Важным остается поощрение беженцев к интеграции. Поэтому посещающих иммиграционные курсы в Норвегии будут стимулировать активнее искать работу или подработку.

Правительство страны также считает целесообразным привязать предоставление определенных услуг и соцвыплат украинским переселенцам ко времени их пребывания в стране. Пока это предложение на стадии обсуждения, поэтому никакой конкретики нет.

Напомним, в декабре Норвегия уже усилила отдельные правила пребывания для украинских беженцев. В то время переселенцы начали очень активно ехать в страну, ведь она предлагала лучшие условия, чем соседние государства. Тогда ужесточили правила предоставления жилья и урезали некоторые выплаты. Но это не помогло, поэтому сейчас Норвегия планирует еще более серьезные изменения условий.