Норвегия побила рекорд по росту населения: дело в украинских беженцах

Численность населения в Норвегии достигла рекордного уровня – более 5,5 миллионов человек. Это произошло, прежде всего, из-за волны беженцев из Украины.

Такой прирост населения стал самым масштабным за последние 10 лет. За первый квартал текущего года постоянное население Норвегии увеличилось на 15 300 человек. Последний раз подобные показатели фиксировали в 2012 году.

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Около 30 тысяч трудовых мигрантов и беженцев прибыли в Норвегию за 2023 год. Среди них 7 700 – это граждане Украины. Именно украинцы оказали большое влияние на рекордный прирост населения в стране.

Хотя рождаемость с начала года спадала, население продолжало расти. В первом квартале его количество превысило 5,5 миллиона человек, среди прочего из-за приезда украинцев,

– объясняет аналитик Статистического бюро Норвегии Магнус Хауг.

Как живут украинцы в Норвегии

Эта скандинавская страна известна не только фьордами и живописными пейзажами. Норвегия привлекает украинцев высокими зарплатами и хорошим социальным пакетом.

В стране достаточно высок уровень диджитализации: мобильные приложения используют для общественного транспорта, оплаты тарифов, школ и садиков.

Жилье здесь нужно арендовать по договору. В разных регионах Норвегии цена за квартиру отличается: дешевле всего снимать жилье в северной части. В Осло аренда двухкомнатной квартиры будет стоить 1 200 – 1 300 евро в месяц.

Общественный транспорт: в больших городах работают метро, трамваи и автобусы, а в маленьких – преимущественно только автобусы. В регионах с большим количеством фьордов важным видом общественного транспорта являются паромы.

Работа в Норвегии может быть постоянной и сезонной. Украинцы трудоустраиваются для сбора урожая, работы на фермах, обрезки деревьев в садах, прополки, заготовки сена. В списке вакансий также переработка рыбы, в частности на плавзаводах.

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С февраля 2022 года более 34 тысяч украинцев в Норвегии подали заявку на получение временной защиты. Недавно страна пересмотрела бюджет на этот год и выделила дополнительное финансирование на помощь украинским беженцам.