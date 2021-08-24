Для покупателей подержанных авто: номерные знаки в Польше больше не придется менять

Покупая подержанную машину в Польше, ранее обязательной процедурой было изменение номерных знаков и их регистрация на нового владельца. Это стоило дорого и длилось долго.

С 31 января 2022 года в Польше больше не будет обязательным изготовление новых номерных знаков. Покупатели подержанных авто смогут подать заявку на сохранение текущего регистрационного номера транспортного средства.

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Соответствующее решение опубликовала канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Хотя сама выдача новых номерных знаков сейчас не является дорогой услугой (около 180 злотых), решение бюрократических вопросов через посредников обычно стоит гораздо больше времени и денег.

Так, вскоре каждый, кто покупает бывшее в употреблении транспортное средство, сможет сохранить регистрационный номер предыдущего владельца. В канцелярии подчеркивают, что это будет возможным даже в том случае, если авто куплено в другом регионе или воеводстве.

Добавим, что сейчас в Польше активно работают над обновлением и модернизацией общественного транспорта. В сети уже появились свежие