Нетипичный магазин под названием Zero Waste Luzem расположен по адресу Augusta Fieldorfa-Nila, 12 . Жители и туристы Кракова могут приобрести локальные органические продукты на вес, а также экологическую бытовую химию и косметику.

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От идеи к реализации

Культура zero waste предполагает следующие 5 принципов :

Refuse (отказывайся);

Reduce (уменьши потребление);

Reuse (используй повторно);

Recycle (перерабатывай);

Rot ( компостуй ).

Эти принципы учли супруги из Украины при создании бизнеса. Первый в Кракове магазин "без отходов" эмигранты открыли в мае 2020 года.

Идея возникла как результат превращения проблемы в возможность. Мы стараемся вести экологический образ жизни, который, в частности, заключается в покупке продуктов без упаковки и других товаров, не вредящих окружающей среде,

– делятся основатели Zero Waste Luzem.

Пара рассказывает, что раньше в Кракове не было подходящих мест для удобных экосознательных покупок. В поисках необходимых товаров активистам приходилось ездить в разные концы города. Это и побудило семью создать полезный бизнес своими силами.

К открытию магазина в Польше украинцы отнеслись очень ответственно: изучали опыт подобных магазинов, читали литературу, посетили подобные локации во Львове, Варшаве и нескольких городах Франции.

Элина и Ярослав отмечают, что воплощение замысла было важным для них. К тому времени украинцы уже давно сортировали мусор и пропагандировали стиль "жизни без отходов". Им хотелось делать что-нибудь хорошее для планеты, будущего и окружения.

Для нас самое главное было создать открытое пространство, где можно не только купить необходимые товары, но и поговорить об экологическом стиле жизни, узнать больше по этой теме,

– добавляют бизнесмены.

По мнению героев статьи, в наше время потребительство приобрело опасные масштабы. Люди попадают под влияние рекламы и совершают неконтролируемые покупки. Сознательный минималистичный стиль жизни предполагает заботу о собственном здоровье и окружающей среде. А еще разумные покупки защищают кошельки от разорения. Если покупать в экомагазине товары на вес и в своей таре, то получится дешевле, чем в обычном магазине.

Элина Черкасс и Ярослав Кашлюк / Фото UAinKRAKOW

В чем уникальность магазина украинцев

Украинцы предлагают товары, у которых минимальный уровень углеродного воздействия. Так , некоторые производители даже привозят им свою продукцию велосипедом.

Упаковка товара, приезжающего в магазин, правильно сортируется. Иногда отдается повторному пользованию новым владельцам. Единственное, что не сортируется в магазине – это скотч. Его украинцы вынуждены выбрасывать в смешанный мусор.

Упаковке после косметики мы даем вторую жизнь: отдаем назад производителям или используем в магазине. Так что клиенты активно приносят нам разные баночки из-под дезодорантов, зубной пасты, кремов и так далее. Упаковку из-под пищевых продуктов сортируем, полипропиленовые мешки из-под круп раздаем на фейбук-группах, канистры из-под жидкостей для стирки и уборки храним, а затем вместе присылаем производителю, чтобы он мог их снова наполнить,

– рассказывают владельцы магазина.